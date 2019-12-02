Прошли обсуждения работ по персонифицированному финансированию дополнительного образования

Москва, 2 декабря. Серии экспертных обсуждений прошли с 7 по 29 ноября на тему работ по персонифицированному финансированию дополнительного образования.

В рамках Национального проекта "Образование" в 42 регионах России запущена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО). В 2019 году выдано более 2,2 млн сертификатов на дополнительное образование детей.

В ближайшие годы модель ПФДО будет внедрена по всей стране. Для этого Федеральной экспертной группой в рамках контракта с Минпроса России был разработан модельный комплекс мероприятий и выявлены лучшие практики внедрения персонифицированного финансирования в регионах.

Полученные результаты представлены на серии экспертных обсуждений, которые были проведены с 7 по 29 ноября 2019 года. В обсуждениях приняли участие свыше 400 человек более чем из 30 регионов – руководители и специалисты региональных органов власти, органов муниципального управления и учреждений дополнительного образования детей.

В число лучших вошли практики из восьми регионов России – Адыгеи, Алтая, Карелии, Чувашии, Белгородской, Ленинградской, Московской и Самарской областей.

Кроме того, продолжают развиваться информационные системы, обеспечивающие внедрение ПФДО в регионах. Основные статистические данные из них поступают в федеральный модуль, к которому подключены уж 65 субъектов РФ; собирается информация более чем от 23 тыс. учреждений дополнительного образования по 200 тыс. программ.

В начале декабря, по итогам разработки стратегии дальнейшего развития федерального модуля, прошел семинар с участием более 50 экспертов. Ближайшие направления развития – сбор данных о сертификатах ПФДО, независимой оценке качества программ, материально-техническом обеспечении, кадровых резервах. Это позволит перейти к реальному управлению по данным в системе дополнительного образования детей.

Ознакомиться с подготовленными документами можно по ссылке.