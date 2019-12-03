Завод "Уральские локомотивы" заключил контракт с РЖД на поставку электровозов серии 2ЭС7

ТАСС, 3 декабря. Завод "Уральские локомотивы" подписал с ОАО "РЖД" контракт на поставку 22 грузовых электровозов переменного тока серии 2ЭС7 в период с 2019 по 2021 годы. Как сообщили в пресс-службе завода, в рамках договора предприятие-изготовитель также принимает на себя обязательства по обеспечению сервисного обслуживания машин в течение жизненного цикла (28 лет). Первые два локомотива 2ЭС7 уже переданы заказчику и будут эксплуатироваться на полигонах Северной, Октябрьской и Горьковской железных дорог, а также проходить гарантийное и сервисное обслуживание в депо Бабаево. 10 машин будет поставлено РЖД в 2020 году, еще 10 завод выпустит в 2021 году.

Первый экземпляр магистрального грузового локомотива переменного тока 2ЭС7 предприятие передало Российским железным дорогам в 2013 году. При разработке электровоза за основу были взяты передовые технологические решения отчественных производителей. Экипажная часть и кузов разрабатывалась совместно со специалистами Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (АО "ВНИКТИ"), микропроцессорная система управления и диагностики – совместно с уральской компанией "САУТ". Общую разработку дизайна, компоновку оборудования, разработку электрических схем и алгоритмов работы систем управления и охлаждения выполнили специалисты "Уральских локомотивов". Электровоз 2ЭС7 имеет сертификат соответсвия требованиям Технического регламента Таможенного союза.

"2ЭС7 успешно прошел эксплуатационные испытания на участках Южно-Уральской и Горьковской железных дорог, а также в экстремальных условиях Восточно-Сибирской железной дороги. За это время он неоднократно доказал, что может успешно водить составы по маршрутам со сложным профилем пути и высокой грузонапряженностью на участках железных дорог, электрифицированных переменным током", - отметил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи.

На предприятии рассказали, что в уральском "переменнике" применен асинхронный тяговый двигатель, позволяющий локомотиву использовать высокую силу тяги и водить составы весом до 9 тыс. тонн, при этом максимальная мощность электровоза достигает 8,8 мегаватт. Современный комплекс оборудования обеспечивает высокий уровень безопасности движения и более экономичный расход электроэнергии. Расчетные показатели удельного расхода электроэнергии на тягу поездов на 15–20% ниже, чем у последних отечественных моделей электровозов переменного тока с коллекторным тяговым приводом, а межремонтные пробеги увеличены в пять раз. Проходить техобслуживание этой машине необходимо только раз в месяц, а на сервис тратится минимум времени и ресурсов. При этом показатель готовности электровоза, его безотказность поддерживаются на самом высоком уровне.

"Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.