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В Москве в третий раз прошел женский бизнес-форум Woman Who Matters

В мероприятии приняли участие порядка 300 спикеров и свыше 3 тыс. зрителей
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Описание
© Пресс-служба Woman Who Matters
© Пресс-служба Woman Who Matters
© Пресс-служба Woman Who Matters
© Пресс-служба Woman Who Matters

Москва, 3 декабря. В Цифровом Деловом Пространстве состоялся Международный Форум Woman Who Matters. На женском бизнес-форуме около 300 спикеров из России, Китая, Франции, США обсудили самые актуальные вопросы современных женщин. 

Уже третий год подряд главный женский бизнес-форум собрал топ-менеджеров крупных российских и зарубежных компаний, PR специалистов, блогеров, дизайнеров, женщин-инфлюенсеров в digital-среде, HR-директоров, предпринимательниц, многократных олимпийских чемпионов, теле- и радиоведущих и журналистов. В течение двух дней лидеры мнений дискутировали о женском предпринимательстве и роли женщины в современном деловом пространстве, делились историями успеха, обсуждали лучшие кейсы и практики компаний-лауреатов премии.

Популярность женской повестки стремительно растет не только за рубежом, но и в России, поэтому необходимость освещения проектов компаний, созданных для женщин в целом и самими женщинами в частности, становится все более актуальной. Участники дискуссии поделились своим взглядом на эту важную тему, поговорили о вкладе признанных экспертов в реализацию гендерного равноправия в контексте компании и в отношении глобальных процессов, а также подняли вопросы решения проблем гендерного разнообразия в компаниях и бизнесе.

Деловую часть официально открыла основатель и директор премии и форума Анна Рудакова: "Мир стремительно развивается, и роль женщины сегодня уже вышла далеко за рамки ее классического восприятия: как лишь домохозяйки и матери. Очень много женщин сегодня активно создают стартапы, достаточно большой процент женщин в России занимают руководящие посты в компаниях. И я могу сказать, что все больше компаний в России, международных и крупных, активно работают над созданием комфортной рабочей среды для своих сотрудниц. Есть очень много интересных внутрикорпоративных проектов – специальные тренинги, образовательные проекты для женщин, которые уходили в декрет и "подзабыли" навыки, а также создание дружественной инфраструктуры". 

В качестве спикеров на форуме выступили:

Александр Цыпкин (писатель, эксперт по стратегическому PR), Вирджиния Тан (основательница LeanIn China), учредитель международного конкурса She Loves Tech и главный партнер фонда Teja fund Дэйв Вайсэр (основатель и генеральный директор компании Gett), Гор Нахапетян (серийный предприниматель и филантроп, соучредитель сервиса "Профилум" и фонда "Друзья"), Валери Пуансо (генеральный директор БУАРОН, Франция), Иосиф Пригожин (продюсер, бизнесмен), Валерия (народная артистка Российской Федерации), Софико Шеварднадзе (российская журналистка, телеведущая и продюсер), Оксана Лаврентьева (владелица компании Rusmoda и центров красоты и здоровья "Белый сад", акционер издательского дома Independent Media), Николай Усков (выпускающий редактор Forbes Russia), Екатерина Одинцова (журналист, телеведущая, основатель и руководитель агентства PR TREND), Ванда Обуханич (писатель и автор кулинарного телешоу), Ксения Безуглова (Мисс Мира 2013 на инвалидной коляске), Дженнифер О,Лир (директор по развитию личностного разнообразия, вовлеченности и учету индивидуальных особенностей персонала, компания Merck) и многие другие.

Параллельно в 10 залах проходили выступления именитых спикеров. По итогам форума площадку посетили свыше 3000 зрителей.  

После окончания деловой программы в первый день форума состоялась торжественная церемония вручения премии Woman Who Matters. Награды получили компании, которые внесли значительный вклад в устранение стереотипов по отношению к женской карьере, занимающиеся популяризацией идей гендерного разнообразия и привлечением внимания к роли женщин в различных сферах деятельности.

По словам Анны Рудаковой, основателя и генерального директора премии и форума Woman Who Matters, тема равных прав особенно важна тем, что, создавая лучшие условия для людей, мы создаем лучшие условия и для бизнеса. 

Анна Рудакова: "Перспективы форума - это франшиза, возможность делать менее масштабные, но более частые мероприятия, потому что существует огромный запрос. Также одним из направлений развития мы видим не только женскую и гендерную повестку, а в целом повестку diversity (разнообразия) в России и в мире. Хочется форумами и мероприятиями, правильными умными людьми развенчивать различные стереотипы и говорить о вещах, которые важны всем женщинам в нашем обществе".

На вопрос о том, что форум значит для нее, основательница ответила, что это, прежде всего, возможность доказать, что женщина может все без того, чтобы кто-то большой за ней стоял, что мечты реализовываются, подчеркнув, что для нее очень важно двигать социальные ценности в обществе, и привела в пример цитату Джека Ма: "Чтобы быть эффективным, нужно иметь высокий IQ, чтобы управлять миром, нужно иметь EQ (emotional intelligence), чтобы делать изменения, в том числе социальные, нужен LQ (коэффициент любви)".

Екатерина Одинцова, журналист, телеведущая: "Сегодня я была спикером и модератором двухчасовой дискуссии Being different is beautiful на форуме Woman Who Matters. Это были очень крутые два часа, в течение которых сильные и смелые женщины делились своими непростыми, но вдохновляющими историями. Мисс Мира на инвалидной коляске Ксения Безуглова, Лидия Кукушкина с алопецией, - все поделились мотивацией и тем, что нет никаких помех на пути к достижению успеха".

Ванда Обуханич, генеральный директор CURAPROX, писатель: "Женщина должна обладать креативностью и творчеством, будущее за творчеством, также трудолюбием и образованием. Форуму желаю развиваться дальше и не бояться оглашать разные темы!"

Лауреатами премии в этом году стали компании Буарон, Алкон, Accenture, IBM, Бритиш Американ Тобакко Россия, Mastercard, Макдоналдс, Аффилированные компании "Филип Моррис Интернешнл в России", Gett. И это лишь малая часть списка участников масштабного события.

Официальными партнерами мероприятия выступили: международная платежная система Mastercard, ювелирно-часовой Дом Bvlgari, компания Simple Privе, салон Authentica, сервис-платформа для интерактивного взаимодействия с аудиторией WhenSpeak.

Возрастная категория 16+.

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