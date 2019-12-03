Глава Брянска приняла более 50 жителей города в день приема граждан

БРЯНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Более 50 жителей Брянска обратились к главе города Марине Дбар в единый день приема граждан членами партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба Брянского совета депутатов.

"В единый день приема граждан членами партии "Единая Россия" к главе города Брянска, члену президиума Совета руководителей фракций партии Марине Дбар обратились 53 человека", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за поддержкой к главе города люди пришли с возникающими повседневными вопросами. Жаловались на некачественный ремонт подъезда, недобросовестную управляющую компанию, несправедливое начисление платежей за коммунальные услуги. Жительницы Бежицкого района просили содействия в расселении ветхого общежития. По всем вопросам были приглашены представители ответственных служб.

"Прозвучавшие сегодня проблемы людей должны повлечь конкретные действия. По каждому заявлению необходимо выработать алгоритм шагов, который приведет к справедливому и логическому завершению сложившегося положения. Вместе мы должны найти выход даже из непростой ситуации, все обращения беру под личный контроль" - цитирует пресс-служба слова Дбар.