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Дополнительная выручка Калининской АЭС в ноябре составила более 650 млн рублей

За прошедший месяц КАЭС выработала 2,742 млрд кВт*ч электроэнергии, выполнив плановое задание ФАС России на 140,1%
Описание
© Пресс-служба Калининской АЭС

ТАСС, 3 декабря. В ноябре 2019 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 2,742 млрд кВт*ч электроэнергии, выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы России на 140,1%. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) – 95,22% (при плане 67,95%). Таким образом, дополнительная выручка составила более 650 млн рублей.

За прошедший месяц в энергосистему отпущено 2,607 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 15% больше, чем в октябре текущего года. Для выработки такого же количества электроэнергии на тепловой электростанции понадобилось бы порядка 800 тыс. т каменного угля. Производство электроэнергии на АЭС позволяет сократить выбросы в атмосферу таких вредных веществ, как пыль, дым, сернистый газ, окись азота и диоксид углерода, которые появляются в результате сжигания органического топлива на ТЭЦ.

С начала 2019 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 28,950 млрд кВтч электроэнергии, в энергосистему отпущено 27,420 млрд кВтч. В региональном объеме выработки электроэнергии атомная станция увеличила свою долю до 83,45%, что на 4,27% больше, чем в прошлом месяце.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №2, 3 и 4 Калининской АЭС. На энергоблоке №1 ведется плановый капитальный ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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