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В Москве прошла церемония награждения лауреатов премии "Яхтсмен России 2019"

В рамках мероприятия были вручены премии "Лучший яхтсмен России" и "Лучшая яхтсменка России", а также пять специальных премий
Описание
© Пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта

Москва, 3 декабря. В Москве 2 декабря прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии "Яхтсмен России 2019".

Открыли вечер в концертном зале "МИР" и выступили с приветственным словом к собравшимся президент ВФПС Владимир Силкин и президент Московской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

В рамках церемонии были вручены две главные премии, победители которых определялись голосованием членов ВФПС, "Лучший яхтсмен России" и "Лучшая яхтсменка России", а также пять специальных премий от партнеров ВФПС.

Кубок "Лучшая яхтсменка России" в 2019 году получила Яна Резникова, завоевавшая в нынешнем году серебро первенства мира World Sailing (Гдыня) в классе RS:X и золото первенства мира в классе RS:X (Санкт-Петербург). Вручал спортсменке награду член наблюдательного совета ВФПС, заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров.

Кубок "Лучший яхтсмен России" в 2019 году завоевали Павел Созыкин и Денис Грибанов. Сезон-2019 стал для знакового экипажа российского парусного спорта удачным: на крупнейших международных регатах он выходил на медальные гонки, завоевал для России олимпийскую лицензию в классе 470 на Олимпийские игры в Токио-2020. Вручали спортсменам награду председатель попечительского совета ВФПС Артем Кузнецов и прославленная российская спортсменка-конькобежка, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы и член наблюдательного совета ВФПС Светлана Журова.

Специальными наградами-номинациями были отмечены наиболее выдающиеся достижения года в других областях парусного спорта.

Обладателем премии "Российский производитель года" стал производитель лодок мХ700 - компания "Скоростные катера "Мобиле групп". Награду принимал директор и главный конструктор Александр Филиппов. Награду вручал помощник президента ОСК Виктор Родин. Спонсором номинации выступила "Объединенная судостроительная корпорация".

Премию "Лучшая книга года" получил учебник "Азбука "Оптимиста" Георгия Шайдуко. Вручал награду вице-президент ВФПС, президент МФПС Сергей Джиенбаев. Спонсором номинации выступала МФПС.

Обладателем премии "Рекорд года" стал Евгений Новожеев. Многократный чемпион России по кайтбордингу Евгений Новожеев в октябре 2019 года совершил сольный рекордный (53 км) переход на кайтборде через пролив Лаперуза (Сахалин - Хоккайдо). Вручал награду заместитель председателя наблюдательного совета ВФПС Дмитрий Пристансков. Спонсором номинации выступила компания "Совкомфлот".

Главный кубок Национальной парусной Лиги был вручен команде-победительнице Высшего дивизиона – команде "Ахмат": президенту Федерации парусного спорта Чеченской Республики, капитану команды Хасану Хаджиеву, Александру Божко, Михаилу и Максиму Шереметьевым, Роману Константинову, Борису Кучеренко. Вручил команде кубок Национальной парусной Лиги президент ВФПС Владимир Силкин. Специальный подарок – картину известного болгарского художника Павла Миткова – вручила команде Катерина Рубэн, арт-директор галереи П. Миткова (Чехия).

Награду "Лучший организатор этапа Национальной парусной Лиги" получили правительство Республики Татарстан и Федерация парусного спорта Республики Татарстан. Вручил награду Сергей Дадыка, советник генерального директора ФГУП "Росморпорт". Спонсором номинации выступила компания "Росморпорт".

В ходе торжественного вечера "Яхтсмен России 2019" также прошло вручение удостоверений ампайров и ампайров-ассистентов гонок флота выпускникам Школы ампайров Национальной парусной Лиги. Вручали удостоверения генеральный директор НПЛ Игорь Игнатов и глава Всероссийской коллегии судей Анна Деянова. Звания "ампайр" и "ампайр-ассистент" получили Александр Зюзин, Павел Зимин, Константин Уфимцев, Максим Гершкович, Павел Ефименко, Даниил Деянов, Яна Добжицкая, Альберт Садыков и Петр Сидоров.

Возрастная категория 18+.

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