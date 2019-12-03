Совет по Общественному телевидению подвел итоги работы канала ОТР в 2019 году

Москва, 3 декабря. Совет по Общественному телевидению 3 декабря подвел итоги работы канала ОТР в 2019 году.

Одним из важных этапов работы Общественного телевидения России члены совета назвали появление в эфире ОТР программ общедоступных региональных телеканалов. С 29 ноября телеканалы 68 субъектов РФ получили возможность показывать местные программы на частоте ОТР в первом мультиплексе утром с 6 до 9 часов и вечером с 17 до 19 часов по местному времени.

"Коллектив Общественного телевидения России сделал большое дело: области, края, республики получили возможность выступать на федеральном канале со своими проблемами, заботами, успехами. Местные программы появляются в эфире ОТР, не нарушая общей концепции канала. Такое сотрудничество поможет и региональным телеканалам, и ОТР. Этот эксперимент уникален не только для России, но и для всего мира. Важно отметить, что поручение правительства было выполнено в срок и на высоком уровне. Это результат большой работы всего коллектива Общественного телевидения", - рассказал председатель Совета по Общественному телевидению России, президент Всемирной Ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко.

По словам Виталия Игнатенко, члены cовета также рекомендовали коллективу канала "развивать диалог со зрителями, чтобы каждый россиянин чувствовал свою причастность к тому, что делается в стране". "Канал уже много сделал в этом направлении, прежде всего, в программе "ОТРажение", где в прямом эфире звучат голоса и мнения зрителей. Хочется, чтобы такого общения на Общественном телевидении было больше", - подытожил Виталий Игнатенко.

В Совет по Общественному телевидению России входят 24 человека, среди которых Михаил Островский, Юрий Симонов (Вяземский), Александр Солуянов, Карен Шахназаров, Леонид Рошаль, Юрий Стоянов, Тереза Дурова и другие авторитетные люди. Виталий Игнатенко был выбран председателем Совета по Общественному телевидению России в ноябре 2018 года.

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