Портфельная компания "Роснано" привлекла кредит МСП Банка

ТАСС, 3 декабря. Компании по разработке и производству инновационного оборудования для электроэнергетики АО "Профотек" (Москва) открыт кредит в МСП Банке на сумму 50 млн рублей под 100% гарантию АО "Корпорация МСП" для стартап-проектов. Финансирование предоставлено по льготной ставке в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ, которая реализуется при участии Корпорации МСП, выполняющей функции бэк-офиса. Средства будут направлены на создание и внедрение современной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на объектах одного из крупнейших металлургических производств. Система учета будет построена на основе собственных инновационных решений компании "Профотек" с применением волоконно-оптических технологий.



АО "Профотек" – портфельная компания АО "Роснано", создает волоконно-оптические измерительные трансформаторы тока и электронные трансформаторы напряжения, при использовании которых создаются решения для цифровой интеллектуальной энергетики и энергоемких производств. Предприятие прошло длинный путь научно-исследовательских разработок, создания первых промышленных образцов, апробации и сертификации продуктовой линейки и в настоящее время выходит на новый уровень промышленного производства и коммерческих продаж.



Импортозамещающее оборудование компании "Профотек" соответствует всем международным стандартам и конкурирует с аналогичным оборудованием ведущих мировых производителей. На предприятии запланировано развитие сотрудничества с зарубежными партнерами и выход на экспортные рынки. Преимущественное использование отечественных высоких технологий является также важной задачей в рамках Программы цифровизации сетей как с позиции экономии ресурсов, так и с точки зрения усиления защиты стратегически важных объектов, к которым относятся энергетические сети. Проект соответствует приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации, а также перечню критических технологий, утвержденным Указом Президента №899.



С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. Гарантийная поддержка корпорации в размере 7,7 млрд рублей, предоставленная с 2017 года субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим стартап-проекты, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 14,1 млрд рублей.