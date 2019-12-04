Оператора в России стали выбирать по стабильности мобильного интернета

Москва, 4 декабря. Более 82% опрошенных под качеством сети подразумевает не голосовые услуги, а в первую очередь качественный мобильный интернет, который определяется стабильностью работы сети и равномерным покрытием сети LTE, говорится в исследовании агентства AC&M ​​​​​.

Несмотря на то, что операторы часто в своей рекламе делают акцент на скорость, в качестве определяющего фактора при выборе сотовой сети ее назвали всего лишь 2% участников опроса. Большей части абонентов более чем достаточно скорости до 7 Мб/сек, чтобы смотреть потоковое видео, слушать музыку или скачивать небольшие видеоролики за несколько секунд. А 62% абонентов затруднились назвать обычную скорость интернета со своих устройств, потому что даже не задумываются об этом.

Среди опрошенных участников, 42% считают, что приоритет при выборе сети – покрытие стандарта LTE. Сеть LTE в полной мере дает рядовому потребителю мобильного интернета возможность пользоваться привычными сервисами (мессенджеры, соцсети, видеостриминг, игры) в любом месте и в любое время. По сути этот стандарт стал синонимом не только качества мобильного интернета, но и качества мобильной связи в целом.

В опросе участвовали абоненты всех крупнейших операторов, активные пользователи мобильного интернета и владельцы смартфонов в шести российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Красноярск. Что касается удовлетворенности качеством связи в Москве, Красноярске и Новосибирске лидером стала МТС; в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону – Tele2, в Самаре – МегаФон.