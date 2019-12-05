"Святогор" показал очистные сооружения на Северном медно-цинковом руднике. Фоторепортаж

В ОАО "Святогор" (предприятии металлургического комплекса УГМК, Свердловская область) отчитались о природоохранных мероприятиях, которые были проведены за год на Северном медно-цинковом руднике, какие изменения произошли с прошлогоднего приезда журналистов. Гостям в том числе показали модернизацию и реконструкцию очистных сооружений на Шемурском и Ново-Шемурском месторождениях.

Технология

Очистные сооружения карьерных и подотвальных вод Ново-Шемурского месторождения были введены в эксплуатацию в августе 2018 года на Северном медно-цинковом руднике.

Технологическая очистка предусматривает нейтрализацию сточных вод и очистку от металлов, таких как железо, медь, цинк. Весь процесс происходит в два этапа. На первом – блок физико-химической очистки – осуществляется обработка вод специальными реагентами для нейтрализации и осаждения металлов. Вторая стадия – доочистка – происходит в биологических прудках (двух 4-секционных водоемах). Это создает биологический фильтр. Основой для него служат представители высшей водной растительности – камыш, тростник и рогоз. Такая поэтапная технология позволяет эффективно доочистить воды от основных загрязняющих веществ: меди, цинка, железа, сульфатов, взвешенных веществ – до 99%.

Кроме того, на очистных сооружениях Ново-Шемурского месторождения внедряются мероприятия, направленные на увеличение объемов очистки сточных вод. В частности, в технологическую цепочку подачи осадка на пресс-фильтры установлены новые мембранные насосы с пневматическим приводом производства компании "Тапфло" (Tapflo, Великобритания). Это более производительное оборудование, которое позволит увеличить пропускную способность очистных сооружений по обезвоживанию осадка в два раза.

Получаемый после очистки карьерных и подотвальных вод осадок направляется для переработки в металлургическое производство "Святогора". В еженедельном режиме поставляется порядка 100 т данного промышленного продукта.

Для дальнейшей реконструкции очистных сооружений заключен договор на выполнение проектной документации по объекту "Реконструкция Ново-Шемурских очистных сооружений, с увеличением производительности до 450 куб. м в час". По укрупненным оценкам, ориентировочная стоимость строительства очистных сооружений составит порядка миллиарда рублей.

Для повышения эффективности существующих очистных сооружений Шемурского месторождения в периоды интенсивных осадков и таяния снега в стадии завершения - программа мероприятий по организации круглогодичной работы очистных сооружений Шемурского месторождения с увеличением производительности до 100 куб. м в час по исходной воде. Мероприятия включают в себя, в том числе, нейтрализацию уже накопленного объема неочищенной воды в северной чаше карьера, а также проектирование, приобретение и установку дополнительного блока реагентного хозяйства для нейтрализации воды, декантеров (центрифуг) производства "Флоттвег" для обезвоживания полученного в ходе очистки воды осадка. Затраты на реализацию составили 40 млн рублей.