Москва, 4 декабря. В Театре им. Евг. Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов состоялась XII церемония вручения Премии "Звезда Театрала". Итоги зрительского голосования оглашены, и стало известно, какие актерские и режиссерские работы сезона 2018/2019 больше всего полюбились публике.

В нынешнем году зрители установили своеобразный рекорд. В народном голосовании, которое продолжалось с 1 июля по 30 ноября, приняли участие 103 тыс. 148 человек, что на порядок больше, чем в предшествующие годы.

Режиссер Рузанна Мовсесян подготовила музыкальную церемонию, которую украсили выступления Мариам Мирабовой, Даниила Крамера, Вероники Кожухаровой, Тины Кузнецовой и театра "Балет Москва". Вели торжество актеры Аня Чиповская и Андрей Заводюк.

Лауреаты XII Премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" - 2019:

"Лучший русский театр за рубежом"

Русский театр Эстонии Vene Teater. Вместе с эстонским театром в шорт-листе нынешнего года оказались: театр "Русская сцена" (Германия) и Театральная студия "8+" (Австрия). Награду худруку эстонского театра Филиппу Лосю вручили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и президент международного фестиваля "Мир русского театра" Валерий Яков.

"Лучший социальный проект в театре"

Тифлокомментирование спектаклей в Московском Губернском театре. От лица зрителей премию артистам и директору театра вручил президент компании "Русская платина" Муса Бажаев.

"Лучший директор"

В результате зрительского голосования лауреатом стал Андрей Воробьев, директор "Мастерской Петра Фоменко". В шорт-листе были также представлены руководители Театра им. Ермоловой Олег Меньшиков и Московского театра оперетты Владимир Тартаковский. Премию вручил генеральный директор Центра психиатрии им. Сербского Зураб Кекелидзе.

"Лучший музыкальный спектакль"

В номинации были представлены три разножанровых спектакля сезона: "Джейн Эйр" Оренбургского театра музкомедии, "Людмила Гурченко. Негасимый свет" фонда "Музыка русского слова" и "Стиляги" Театра наций. Голосование было неровным (лидеры менялись на протяжении всей осени), но в результате победу одержал мюзикл "Джейн Эйр". Премию композитору Киму Брейтбургу и представителям театра вручили композитор Григорий Гладков и генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

"Лучшая роль театральной актрисы в кино"

В номинации "Лучшая роль театральной актрисы в кино" были представлены: Мария Миронова ("Громкая связь"), Светлана Немоляева ("Ван Гоги") и Чулпан Хаматова ("Нуреев"). В итоге победу одержала Светлана Немоляева. Актрису поздравил с победой главный редактор журнала "Искусство кино", кинокритик Антон Долин.

"Лучшая роль театрального актера в кино"

Художественный руководитель Театра им. Ермоловой Олег Меньшиков стал лауреатом премии "Звезда Театрала" в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино" за фильм "Гоголь. Страшная месть", опередив работы Александра Петрова ("Т-34") и Евгения Цыганова ("Человек, который всех удивил"). Присутствовать на церемонии Меньшиков не смог. С победой артиста поздравила президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.

"Лучший спектакль для детей и юношества"

Победила одна из самых необычных постановок прошлого сезона – "Черная курица" РАМТа (режиссер Екатерина Половцева). Награду команде спектакля вручил композитор Александр Журбин.

"Лучший региональный театр"

По итогам голосования в новой номинации года победил пермский театр "У Моста". Награду художественному руководителю Сергею Федотову вручили руководитель сервиса "Яндекс-билеты" Илья Альтшулер и общественно-политический деятель Владимир Семаго. Также в номинации были представлены Волгоградский музыкальный театр и Свердловский театр музыкальной комедии (Екатеринбург).

"Лучший театрализованный проект"

В шорт-лист вошли променад "1000 шагов с Кириллом Серебренниковым" (Мобильный художественный театр), шоу "Бурлеск" (Московский цирк на Цветном бульваре) и иммерсивный спектакль "Господин Фридеман и другие несчастные" (Театральное пространство Aronin space). В результате напряженной "борьбы" победу одержал "Бурлеск" цирка на Цветном бульваре. С победой артистов поздравил главный редактор РИАМО Максим Шарапов.

"Лучшая женская роль второго плана"

Победу одержала актриса МХТ им. Чехова Ирина Пегова, опередив Нелли Уварову ("Проблема", РАМТ) и Анну Нахапетову ("Отцы и дети", Театр на Перовской). Актрису поздравил с победой президент компании "Оазис" Владимир Слуцкий.

"Лучшая мужская роль второго плана"

Победу одержал Константин Райкин, сыгравший в прошлом сезоне роль Сганареля в постановке Егора Перегудова "Дон Жуан" (театр "Сатирикон"). Также в этой номинации были представлены работы Олега Макарова в спектакле Театра Вахтангова "Новая квартира" и Андрея Смолякова в спектакле "Табакерки" "Матросская тишина". Артиста поздравил с победой поэт Владимир Вишневский. Награду за Константина Райкина, находящегося сейчас на гастролях, получил режиссер постановки Егор Перегудов.

"Лучший режиссер"

В шорт-листе были представлены работы Романа Виктюка "Мелкий бес" (Театр Романа Виктюка), Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" (МХАТ им. Горького) и Кирилла Серебренникова "Барокко" ("Гоголь-центр"). Большинство голосов зрители отдали Кириллу Серебренникову. Сам режиссер присутствовать на церемонии не смог. Вместо него награду получил директор "Гоголь-центра" Алексей Кабешев. Статуэтку вручил режиссер-мультипликатор Гарри Бардин.

"Лучшая постановка иностранного режиссера в России"

Победу в новой номинации этого года одержал Джорджо Сангати, поставивший в прошлом сезоне спектакль "Новая квартира" в Театре им. Вахтангова. Награду за итальянского режиссера получили артисты спектакля. Премию вручал президент медиаконгресса журналистов Европы и Азии Ашот Джазоян.

"Лучшая женская роль"

Большинство голосов зрители отдали актрисе Елизавете Боярской, сыгравшей в минувшем сезоне Марину Цветаеву в постановке "1926" (Филармония им. Шостаковича). Актрису с победой поздравил генеральный директор инвестиционной компании "А1", писатель Александр Файн. Также в этой номинации были представлены работы Ирины Муравьевой в спектакле "Всегда зовите Долли" (Малый театр) и Евгении Симоновой в спектакле "Московский хор" (Театр им. Маяковского).

"Лучшая мужская роль"

В номинации были представлены работы Максима Аверина в спектакле Театра сатиры "Платонов", Владимира Машкова в спектакле Театра Олега Табакова "Матросская тишина" и Даниила Страхова в спектакле Театра на Малой Бронной "Макбет". Большинство голосов собрала роль Владимира Машкова. Премию вручили генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко и директор по стратегии Издательского дома "Коммерсантъ" Виктор Лошак.

"Лучший спектакль. Малая форма"

Победила постановка Марины Брусникиной "Человек из Подольска Сережа очень тупой" (Театр "Практика"). Режиссера с победой поздравили директор музея кино Лариса Солоницына и продюсер, кинорежиссер Алексей Красовский.

"Лучший спектакль. Большая форма"

Большинство голосов завоевал "Макбет" Театра на Малой Бронной. Даниила Страхова, сыгравшего заглавную роль, и режиссера Антона Яковлева поздравили с победой писатель, президент фонда Достоевского Игорь Волгин и обозреватель ТАСС Ольга Свистунова.

"Звезда Театрала" завершилась чествованием "Легенд сцены"

Лауреатов в номинации "Легенда сцены" народную артистку Тамару Синявскую, народного артиста СССР Василия Ланового и народного артиста России Марка Розовского публика приветствовала стоя. "Легенда сцены" – единственная номинация премии зрительских симпатий, лауреаты которой определяются решением дирекции премии и Общественного совета (то есть без интернет-голосования).

"Мне кажется, легенда – это некий вымысел, – сказал Марк Розовский. – Сегодня мой сын разбудил меня со словами: "Вставай, легенда", и я понял, что отныне моя жизнь станет совершенно иной. Если серьезно, то хочу сказать следующее: давайте будем свободными в нашем театральном деле и давайте делать высокое. И тогда каждый из нас станет легендой".

"Звезда Театрала" — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 12 лет существования премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актеров и режиссеров на интернет-портале премии. Прием заявок на следующий год уже открыт. XII Церемония вручения премии "Звезда Театрала" проводится с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Прямая трансляция велась на сайте ТАСС.

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