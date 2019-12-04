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IV Национальный Рекламный Форум подвел итоги

Мероприятие объединило 4 тыс. участников
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Описание
© Пресс-служба Национального рекламного форума
© Пресс-служба Национального рекламного форума
© Пресс-служба Национального рекламного форума
© Пресс-служба Национального рекламного форума
© Пресс-служба Национального рекламного форума
© Пресс-служба Национального рекламного форума

Москва, 4 декабря. В Москве прошел четвертый Национальный Рекламный Форум. Традиционно событие объединило агентства, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти с целью поиска эффективных способов развития коммерческих коммуникаций и медиа-рекламного рынка.

Основную программу форума сформировали 32 рабочих панели и выступления около 300 спикеров. Участниками IV Национального рекламного форума стали 4 000 человек: 35% - агентства, 27% - бренды, 24% - медиа, 14% - другие представители индустрии. Организатором форума выступила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при содействии титульного партнера, холдинга "Газпром-медиа", и генерального research-партнера исследовательской компании Mediascope.

"Национальный рекламный форум – это дискуссионная площадка, где обсуждаются основные проблемы и сопутствующие обстоятельства. Мы собираемся искать те решения, которые необходимы для того, чтобы составить дорожную карту развития рынка", - заявил президент АКАР С.Л. Пискарев на открытии форума.

День Стратегических сессий представил экосистему медиа-коммуникационного рынка и цифрового будущего. В первый день работы форума эксперты сосредоточились на традиционных и новых возможностях издательских домов (Пресс&Publishers саммит), а также рассмотрели эффективность радио в контексте управления брендом (Радио саммит). Важным событием стала официальная презентация книги "Низвержение II", соавтором которой является Малкольм Девой, Chief Strategy Officer PHD (EMEA). Пленарное заседание MIXX Conference – это дискуссия о качестве развития цифровых технологий. Развитие онлайн-трансформации обеспечивается деятельностью digital-агентств, поэтому дополнением программы стал релиз рейтинга digital-агентств АКАР за 2018 год.

Главная стратегическая сессия собрала представителей медиаиндустрии: руководителей ведущих медиахолдингов и рекламных агентств, крупных рекламодателей. Спикеры и делегаты форума сосредоточились на обсуждении вопросов, которые играют важную роль в формировании планов работы всей индустрии в новом десятилетии. Одной из ключевых тем стала цифровая трансформация в медиа. На главной стратегической сессии заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Алексей Краснов рассказал о цифровой трансформации холдинга, которая влечет за собой новые подходы к управлению, новые инструменты и технологии.

"Для холдинга цифровая трансформация – это реакция на изменение жизни и модели поведения аудитории. Мы создаем новый бизнес рядом с традиционным. Наша цель - не терять охват аудитории и искать новые источники дохода. ТВ – наш традиционный бизнес, он приносит прибыль и является важной частью медиамикса. При этом медиапотребление меняется, оно растет за счет контента в интернете. И нам надо знать все о своей целевой аудитории. Для этого мы создаем новые компетенции и продолжаем в них инвестировать. Вместе с этим мы объединяем наши цифровые активы в единый продукт и начинаем предлагать это нашим клиентам", -- заявил в своем выступлении Алексей Краснов.

День рабочих сессий продемонстрировал результаты развития индустрии по сегментам отрасли: ТВ, Digital, OOH. Национальный Рекламный Альянс (НРА) рассказал о продуктовых инновациях и новом подразделении R&D. Представители рынка наружной рекламы сосредоточились на обсуждении создания единого измерителя. Комитеты IAB Russia в рамках работы MIXX Conference познакомили digital-рынок со своими стратегическими продуктами: первая интерактивная Карта рынка Big Data&Programmatic 2019 и результаты исследования рынка мобильной рекламы в России в 2018/2019 году. Участники сессии "Спортивное спонсорство" ознакомились с первой методологией оценки спонсорства, разработанной отраслевым комитетом АКАР. Развитие брендов, маркетинговых коммуникаций на государственном и региональном уровнях, новых технологий и инструментов рекламной индустрии — во второй день площадка форума стала местом проведения трех саммитов и 21 индустриальной сессии.

В этом году Национальный рекламный форум разработал мобильное приложение ADPASS, чтобы участники ассоциаций объединялись в цифровом пространстве. Индустриальные продукты, которые были презентованы в рамках сессий, также доступны в официальном журнале мероприятия "Рекламный форум" (совместный проект ОИД АКАР, РАМУ, IAB Russia и Sostav).

Организаторы: АКАР, ЦРБК, РАМУ, IAB Russia. 

Партнеры: "Газпром-медиа Холдинг" (Титульный партнер), Mediascope (Генеральный research-партнер), а также: Национальный Рекламный Альянс, OMD OM Group, Media Direction Group, Национальная Медиа Группа, Dentsu Aegis Network Russia, Russ Outdoor, "Регион Медиа", MAER Group, Gallery, Go Mobile, Lite-adds, Дело тонкое и многие другие.

Информационная поддержка: Instagram, Forbes, Sostav, Business FM, ТАСС, ВГТРК, ИД "Ведомости", Mail.ru, ГПМР, МИР 24, ГК "Выбери радио", MediaJobs.ru, ГИПП, АБКР, АКМР, тиражный аудит ABC, АКМА, Ассоциация менеджеров России, REPA, Франко-торговая промышленная палата, ИД "КоммерсантЪ", Финансовая газета, Российская газета, МИА "Россия сегодня"; Independent Media, Krutoy Media, Радио "Комсомольская правда", Out of home Media, Intronic, North Star Media, North Lights, РА "2 этаж" (Сочи), Vintera TV, МирТесен, CPA Exchange, SeoNews и Лайкни, Roden Media, Infox, Lentainform; Бизнес-школа RMA.ru; Советский спорт, Спорт-экспресс, Спорт день за днем. 

Возрастная категория 18+.

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