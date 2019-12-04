Показы спектакля Grand Finale пройдут в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva

Москва, 4 декабря. Одним из главных событий VII Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva станут показы спектакля Grand Finale в постановке знаменитого британского хореографа Хофеша Шехтера, которые состоятся 5, 6 декабря на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (Москва) и 9 декабря на сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург).

Работы Шехтера разрушают привычные представления о спектакле, дают возможность иначе взглянуть на танец и сценическое пространство. Grand Finale Шехтера — концертное, танцевальное и театральное видение мира в свободном падении. Спектакль одновременно комичен, мрачен и прекрасен, он порождает мир, полный анархической энергии и безжалостной комедии. "Все рушится, но это почти как праздник. Хаотичное состояние, апокалипсис, и все же в этом есть что-то забавное. Если смотреть на происходящее оптимистично, то это всего лишь часть жизненного цикла и эволюции", — говорит Шехтер.

В Grand Finale много работы в дуэтах — это редкость в постановках Шехтера. В этом же спектакле хореограф захотел больше изучить партнеринг — работу в парах в телесном контакте и c силовыми поддержками, которая помогла увидеть тело с разных сторон. "Мы начали с идеи о мертвых телах и хотели создать что-то немного смешное, немного грустное и жалкое. Дуэты дали нам возможность переосмыслить спектакль, который так или иначе касается темы конца — конца эпохи, общества, золотого века — и буквально смерти. Мне действительно нравится то, как мы ощущаем тело полностью безжизненным. Есть в этом то, что я нахожу невероятно красивыми, например, как тело поворачивается. Есть вещи, которые кажутся совершенно недостойными, но они мне тоже очень нравятся. Появляется некое чувство уважения к телу", — поясняет Шехтер.

Музыку к спектаклю написал сам Хофеш Шехтер. В Grand Finale на сцене наряду с танцовщиками появляются музыканты. "Я очень хотел вернуться к живой музыке, ведь она вносит в спектакль настойчивость. Я решил вывести на сцену музыкантов, ведь музыка не дает человеческому пламени погаснуть".

Хофеш Шехтер сотрудничал со сценографом Томом Скаттом при создании этого спектакля. Танцовщики перемещают по сцене структуры, которые будто плывут по сцене. Этот прием помог Шехтеру сформировать пространство не только с помощью света. "Идея была в том, чтобы создать жесткий и прочный мир, который в то же время гибок, в котором ничто не имеет значения".

Премьера спектакля состоялась в Театре де ля Виль (Париж) в 2017 году. Постановка была представлена в номинации "Лучшая современная хореография" Премии Лоуренса Оливье в 2018 году. Фестиваль Context. Diana Vishneva станет уникальной возможностью увидеть спектакль в Москве и Петербурге.

Танцевальная компания Хофеша Шехтера основана в 2008 году в Великобритании и объединяет танцовщиков из разных стран мира. "Мы верим, что у танца есть способность пробуждать и использовать самые глубокие эмоции и инстинкты, к которым мы редко обращаемся в современной жизни. Мы танцуем, чтобы узнать, каково это — не просто жить, но быть живым", — говорят артисты.

В декабрьской программе фестиваля Cpntext. Diana Vishneva также серия кинопремьер, подготовленная совместно с командой Beat Films. Документальный 3D-фильм "Каннингем" создан российским режиссером Аллой Ковган к 100-летию со дня рождения хореографа. "Балет сегодня" (реж. Стивен Кантор) посвящен эксперименту известной американской балерины Тайлер Пек, собирающей разношерстную труппу для своей первой постановки. "Лил Бак: Настоящий лебедь" (реж. Луи Валлекан) рассказывает историю восходящей звезды современного танца из Мемфиса Лила Бака, в творчестве которого органично соединяются уличный драйв и классический балет.

Эксперименты с пространством находят отражение в спектакле Equal Elevations испанской компании La Veronal, где танец вписывается в несценическое пространство музея, помогая зрителю по-новому взглянуть на хореографию и место ее представления. 4 и 5 декабря — ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве; 9 декабря — Музей Фаберже в Санкт-Петербурге.

Возрастная категория 16+.

Полное расписание программы фестиваля.

Дополнительная информация:

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Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva знакомит зрителя с лучшими достижениями в мире современного танца, стирает границы между жанрами и помогает молодым талантам раскрыться. Впервые фестиваль прошел в 2013 году и быстро стал значимым событием культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Программа фестиваля включает зарубежные и российские постановки, кинопоказы, лекции, дискуссии и мастер-классы.

На фестивале были показаны работы 40 лучших хореографов мира: Матса Эка, Ханса ван Манена, Марко Гекке, Охада Наарина и других; представлены более 20 всемирно известных танцевальных компаний: Национальный балет Канады, NDT, балет Мориса Бежара, Martha Graham Dance Company, Batsheva Dance Company. Гастроли фестиваля проходили в Екатеринбурге и Перми и на ведущих танцевальных сценах мира: Holland Dance Festival в Гааге, Sadler’s Wells Theatre в Лондоне и Suzanne Dellal Centre в Тель-Авиве.