{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Национальный нефтегазовый форум и выставка "Нефтегаз" пройдут 13-16 апреля

Ежегодно мероприятия выставки и форума собирают более 20 тыс. гостей и делегатов

Москва, 4 декабря. В Москве 13-16 апреля 2020 года состоится XX юбилейная международная выставка "Нефтегаз-2020" совместно с Национальным нефтегазовым форумом, который пройдет с 14 по 15 апреля 2020 года в ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР".

Под влиянием глобальных вызовов и трендов в нефтегазовой индустрии в фокусе внимания отечественной отраслевой повестки сегодня доминируют вопросы цифровизации ключевых производственных процессов, импортозамещение и локализация, кадровая трансформация и роль человека в эпоху роботизации, обеспечение промышленной безопасности на предприятиях ТЭК, развитие газовой отрасли и СПГ, модернизация переработки нефти, совершенствование системы нормативно-правового регулирования, поиск новых месторождений, экспортный потенциал высокотехнологичной продукции нефтегазового машиностроения, технологическое партнерство и новые возможности международного сотрудничества в условиях геополитических ограничений, а также развитие научно-технической базы. Именно эти темы станут ключевыми в рамках предстоящих Национального нефтегазового форума и выставки "Нефтегаз-2020".

Форум нацелен на освещение широкого спектра актуальных вопросов, для чего в программе были предусмотрены различные форматы коммуникации между участниками: круглые столы, форсайт-сессии, практические семинары, технологические конференции и панельные дискуссии.

Выставка "Нефтегаз" является крупнейшей в России и входит в десятку основных нефтегазовых выставок мира, ежегодно подтверждая свой статус эффективной профессиональной площадки для заключения контрактов, делового общения, обмена опытом и информацией о новейших технологиях и современном оборудовании для нефтегазовой отрасли. В работе выставки принимают участие более 500 компаний из 24 стран мира.

Совместное проведение Национального нефтегазового форума и выставки "Нефтегаз" – синергия, формирующая одну из крупнейших отраслевых демонстрационных и коммуникационных площадок, которая вбирает в себя как многолетнюю богатую историю развития нефтегазовой промышленности, так и инновационные решения, призванные обеспечить последовательный экономический рост в рамках отрасли.

Ежегодно мероприятия выставки и форума посещают свыше 20 000 гостей и делегатов, среди которых представители отраслевых министерств и ведомств, топ-менеджеры нефтегазовых и машиностроительных компаний, лидеры экспертных мнений профильных союзов и ассоциаций, ключевые аналитики финансового сектора и консалтинговых компаний, а также корреспонденты ведущих средств массовой информации.

Возрастная категория 16+.

Реклама на ТАСС
Показы спектакля Grand Finale пройдут в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva
Постановку можно будет увидеть 5-6 декабря в Москве и 9 декабря в Санкт-Петербурге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС