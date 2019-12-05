"Молодых лидеров Рунета" выберет народное голосование

Москва, 5 декабря. На сайте конкурса "Молодые лидеры Рунета" с 1 по 10 декабря проходит народное голосование, которое определит победителей.

Прием заявок на конкурс "Молодые лидеры Рунета" завершился, и теперь всем участникам, подавшим заявку на конкурс, предстоит финальный этап. Свой голос за претендентов могут отдать все пользователи Интернета. Они будут оценивать видео-презентации участников по предложенным критериям. Награждение победителей состоится 12 декабря на торжественной церемонии "Премия Рунета 2019" .

Организаторы конкурса получили свыше 300 заявок от профессионалов интернет-индустрии, среди которых было много директоров подразделений, представителей стартап-рынка, IТ-менеджеров и представителей медиасферы. Среди номинантов конкурса "Молодые лидеры Рунета" заместитель главреда ТАСС Дарья Пенчилова, шеф-редактор сайта Esquire.ru Анастасия Полетаева, директор по маркетингу и корпоративным продажам Ozon.Travel Даниил Заболотный, основатель и креативный директор Little Big Agency Василий Богданов, Татьяна Меркулович - агентство Ingate, Ирина Семенюк - директор по маркетингу университета "Нетология", Бобылев Дмитрий - технический директор "Сбермаркет", Александр Ильин - "Лаборатория Касперского", директор по информационно-аналитической работе "СМИ2" Меруерт Исмаилова, директор по развитию коммерческого контента Hearst Shkulev Digital Regional Network Елена Штань, главред "Город+" Павел Желтов и др.

Преимущественная география участников — Москва и Санкт-Петербург, но есть и участники из отдаленных территорий страны (например, Дальний Восток).

"Участие в конкурсе для меня – это один способов профессионального роста и саморазвития, а также отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт. Я хочу внести свой вклад в развитие цифровых технологий России", - поделился финалист Антон Евсюков, QA-инженер компании "МТС информационные технологии".

"Я в индустрии с 2006 года. Увидев объявление о конкурсе, сразу подумала – приму участие с удовольствием! И победить будет для меня очень важно. Моя занятость – это не работа, а значимая часть моей жизни, которой я отдала 13 лет, полных личных и командных побед. Это драйв!" – говорит финалистка Нана Куликова, исполнительный директор АО "Родина".

"Я принял участие в конкурсе ради команды и людей, которые верят в мои идеи. Мы занимаемся большим и важным делом: развиваем дизайн-фестиваль, организуем события по всей стране. Это очень сложно, и задача лидера, в том числе, – это "подпитывать" мотивацию команды. На мой взгляд, наличие статуса "Молодой лидер Рунета" станет таким мотиватором", – признался Владимир Белоусов, CEO и арт-директор UX-студии Everest.

В конкурсе могли принять участие специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, которые руководят направлениями в digital-агентствах и IT-компаниях, управляют проектными командами и имеют как минимум двухлетний опыт работы. Целью соревнования, учрежденного РАЭК при поддержке Фонда президентских грантов, является продвижение молодых кадров цифровой экономики. Помимо золотой статуэтки и звания победителей Премии Рунета в номинации "Молодой лидер Рунета", они получат паблисити для построения личного бренда, "славу героев" отрасли и возможность говорить с широкой аудиторией от имени интернет-индустрии, а также пригласительные билеты на все мероприятия РАЭК в 2020 году, деловые связи и опыт выступлений перед публикой.

Проект реализован с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнерами конкурса выступили: департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, "Лаборатория Касперского", социальная сеть TikTok, Skyeng, "Ростелеком", российская рекомендательная социальная сеть медиахолдинга E-generator "МирТесен", онлайн университет "Нетология", "Технопарк в сфере высоких технологий IТ-парк Казань", "Хабрахабр", "Мой круг" - карьерный сервис для IТ-специалистов", факультет УИТС университета ВГУИТ, "Сергиевские куранты", медиагруппа "Патриот", ТАСС, Spark, Sostav, Rusbase, SEOnews, Федеральное Агентство Новостей, Nation News, "Политика сегодня", "Экономика Сегодня", "СМИ2".

Возрастная категория 18+.

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