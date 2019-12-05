Лаборатория УрГЭУ провела экспертизу популярных новогодних продуктов

ТАСС, 5 декабря. Научно-исследовательская лаборатория Единого лабораторного комплекса (НИЛ ЕЛК) Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) дала рекомендации свердловчанам, как провести новогоднее застолье, соблюдая правила здорового питания, а также проверила на пригодность приобретенные в продуктовых магазинах праздничные блюда. Как рассказали в пресс-службе, журналисты из Екатеринбурга предоставили для исследований на лабораторном оборудовании самые популярные новогодние продукты: мандарины, салат оливье, шампанское и конфеты из традиционного детского подарка.

Мандарины

В вузе рассказали, что мандарины приобрели у трех разных поставщиков: из Абхазии, Турции и Краснодара. Перед исследованием из плодов отжали сок на соковыжималке, потому что уровень кислотности рH правильнее измерять в свежевыжатом соке. Измерения показали, что во всех образцах уровень рH был пониженным: от 2,82 до 3,1. Эксперты сделали вывод, что все предоставленные мандарины хоть и произрастали в разных регионах, но являются слишком кислыми, а значит, людям, страдающим заболеваниями желудка, к употреблению не рекомендуются, разве что в ограниченных количествах – 1-2 в день.

"Для частого употребления лучше те цитрусовые, в которых уровень рH ближе к 4 единицам, − пояснила инженер НИЛ Елена Шубина, − тогда фрукты являются высокощелочными, ощелачивают организм, восстанавливают, нейтрализуют повышенную кислотность желудочного сока".

Цитрусовые выбираем по внешнему виду: свежие, целые, не увядшие, без поверхностных повреждений, не зараженные сельскохозяйственными вредителями, плод может быть как упругим, так и мягким. Еще в магазине нужно обратить внимание на блестящую поверхность без излишней влажности и приятный запах. При разрезании мандарина дольки должны быть сформировавшимися и приятными на вкус, лопающимися во рту.

Салат оливье

Оливье в готовом и упакованном виде приобрели в двух крупных торговых сетях, где есть собственное кулинарное производство.

В университете рассказали, что самый популярный новогодний салат оливье россияне обычно готовят самостоятельно из приобретенных продуктов, но кто-то, следуя современным возможностям, все-таки решит облегчить себе предновогоднюю суету и купит салат в ближайшем супермаркете. На что следует обратить внимание? Открыв три 200-граммовых пластиковых баночки, Ольга Щеглова дала оценку их внешнему виду. Первый образец охарактеризовала соответствующим нормативам. Второй она назвала однородной массой, излишне сдобренной майонезом, а третий и вовсе по внешнему виду напоминал кашу, чего не должно быть.

Также эксперт рассказала, что классический оливье готовится с тремя видами мяса. В салат, который изобрел известный француз, добавляют раковые шейки, мясо курицы и язык говядины. Сейчас блюдо готовят и с морепродуктами или даже с рыбой.

"По технологической карте продукты в салат нужно измельчать на кусочки размером 7 на 7 мм, − говорит эксперт. − Пропорции компонентов примерно одинаковые, заправляем майонезом по вкусу и перед самой подачей на стол. Остатки салата хранить не следует. При необходимости на следующий день, чтобы не навредить своему здоровью, готовим новую порцию салата".

Далее специалисты лаборатории провели анализы на содержание белка и жира в двух образцах салатов и сравнили их с показателями, заявленными производителем в маркировке. И тот и другой образцы не соответствовали тому, что указано на этикетке. В первом образце массовая доля сырого жира на 100 гр продукта оказалась выше на 2,09%, а сырого протеина (белка животного происхождения) ниже на 2,18%.

Во втором образце и жира, и белка было меньше. Фактическое содержание жира меньше на 2,56%, а белка − на 0,9%, то есть оба салата имеют низкую пищевую ценность. Безусловно, это не повредит здоровью потребителя, но обязательно скажется на вкусе продукта. Поэтому для своих родных и близких лучше все-таки готовить дома.

Конфеты

Cпециалист НИЛ ЕЛК Ольга Щеглова для оценки качества высыпает на стол конфеты из детского новогоднего подарка, рассортировывает по классификации: карамель с различными начинками и конфеты в зависимости от конфетной массы, глазированные или неглазированные шоколадной глазурью.

Попутно эксперт отмечает, что при разворачивании продукт не должен быть липким, а поверхность должна блестеть. Матовая поверхность сигнализирует о неправильном хранении либо просрочке: произошло окисление жиров и ухудшение вкуса.

В лаборатории отметили, что конфеты относятся к сахароемким изделиям, в их рецептуру входит в среднем от 40 до 70% сахара. Энергетическая ценность конфет — 358/1498 — 523/2514 ккал/кДж на 100 гр. Кроме сахара, в состав конфет могут входить крахмальная патока, мед, фрукты и ягоды, какао-продукты, орехи, семена подсолнечника, кунжута, молочные продукты, яйцепродукты, кофе, ваниль, вина, растительные или животные жиры.

Химический состав конфет зависит от исходного сырья: содержание белка − 1-6,5%, углеводов − 50-90%, жиров − до 36%.

Для быстрого результата специалисты определили только один параметр − количество жира в образце конфеты глазированной из мягкой карамели с жареными ядрами арахиса. Результат оказался даже ниже допустимого. Таким образом, по одному показателю пищевой ценности исследуемый образец конфет соответствует нормам.

В правилах – чувство меры

В завершение Ольга Щеглова поделилась опытом проведения исследований продуктов питания. "Нашей лабораторией, которая открылась 26 декабря 2018 года, за время работы серьезных отклонений от норм в составе продуктов питания выявлено не было. Современные производители продуктов питания стараются не допускать нарушений. В процессе проводимых исследований мы получаем результаты, соответствующие нормативным документам и заявленным на маркировке. Видимо, производители дорожат своей репутацией, к тому же многоуровневый контроль за их деятельностью также дает положительные результаты", − говорит она. Добавляя, что главное за новогодним столом – чувство меры, рациональное потребление продуктов и спиртных напитков.

"Если потребитель покупает продукты питания в санкционированных торговых сетях, выбирает проверенных поставщиков и изготовителей, соблюдает правила и режим хранения, то праздник испорчен не будет", - констатировала эксперт.

Об УрГЭУ

Уральский государственный экономический университет – крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тыс. студентов. В университете работают около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 52 года своей истории вуз подготовил свыше 130 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Министерство науки и высшего образования РФ.