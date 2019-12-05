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Опубликован шорт-лист Премии Рунета 2019

Согласно правилам конкурса, в финал выходят ТОП-3 компаний и ТОП-10 интернет-проектов

Москва, 5 декабря. Опубликован short-лист Премии Рунета 2019 - главной награды интернет-отрасли в России, которая в этом году будет вручена уже в 16-й раз.

По правилам экспертного голосования в финал выходят ТОП-3 компаний и ТОП-10 интернет-проектов, набравшие наибольшее количество голосов. Шорт-лист Премии Рунета 2019 сформирован на основании голосования Экспертного Клуба Премии Рунета 2019.

Первый этап голосования проходил с 29 ноября по 2 декабря 2019 года. Далее к голосованию приступил Экспертный Совет (ТОП-эксперты: отраслевые, общественные, государственные). Он продолжит свою работу до 6 декабря, в результате чего будут выявлены по три равноправных лауреата среди организаций и интернет-проектов в каждой номинации.

Продолжается Народное голосование

В отличие от основного номинационного блока конкурса "Премия Рунета", в котором лауреатов выбирает Экспертный совет, в Народном голосовании победителей выбирают сами интернет-пользователи.

Всероссийская интерактивная акция "Народное голосование" проходит в рамках конкурса при поддержке проекта "Кто/Что/Где", прием голосов будет остановлен в день проведения церемонии вручения премии - 12 декабря 2019 года.

Цель акции – определение народных пристрастий и предпочтений среди интернет-организаций и интернет-проектов, выявление действительно народных брендов.

Церемония награждения

Лауреаты Премии Рунета 2019 будут названы в рамках XVI торжественной церемонии, которая пройдет 12 декабря в Москве, в Доме Пашкова на Воздвиженке.

Следить за новостями Премии Рунета можно на официальном сайте: premiaruneta.ru.

Возрастная категория 18+.

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