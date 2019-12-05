В Москве 11 декабря пройдет Vostok Fashion Day

Москва, 5 декабря. Коллекции успешных дизайнеров с Дальнего Востока будут представлены 11 декабря на Vostok Fashion Day в Москве. Мероприятие организует Фонд Росконгресс в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве". Площадка – инновационное мультиформатное бренд-пространство Hyundai Motorstudio.

"Участники Восточного экономического форума и жители Владивостока в рамках ежегодной выставки "Улица Дальнего Востока" имеют возможность узнать о достижениях и уникальных особенностях дальневосточных регионов. Теперь с разнообразием ДФО смогут познакомиться москвичи и гости столицы во время "Дней Дальнего Востока в Москве". Особое внимание будет уделено презентации культурного потенциала и творческих проектов региона", – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Во время Vostok Fashion Day гости познакомятся с работами дизайнеров, чьи коллекции заявили о себе на Азиатских неделях моды. В детской коллекции в качестве моделей по подиуму пройдут ученики "Творческого Центра Игоря Саруханова".

Гости смогут услышать выступления дальневосточных артистов, а также познакомиться с выставкой "Женские образы в современной живописи художников Дальневосточного федерального округа. Мадонны Дальнего Востока". В дни V Восточного экономического форума выставка проходила в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский для гостей и участников форума, а после завершения ВЭФ – в Приморской государственной картинной галерее для жителей Владивостока.

Vostok Fashion Day 2019 станет продолжением знакомства с творческими достижениями дальневосточных дизайнеров, которое началось на Восточном экономическом форуме - 2019. Тогда, в рамках культурной программы форума, состоялся модный показ Far East - Fashion Forpost в кампусе ДВФУ.

VI Восточный экономический форум состоится 2-5 сентября 2020 года во Владивостоке.

Возрастная категория 6+.

Регистрация представителей СМИ на Vostok Fashion Day доступна до 9 декабря 2019 года.