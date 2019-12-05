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Журнал "КиноРепортер" вручил премию "Событие года"

Премия учреждена в 2011 году и присуждается за достижения в области кино и телевидения
Описание
© Пресс-служба "КиноРепортер"

ТАСС, 5 декабря. В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения. 

Уже второй год подряд вручение наград проходит под новым брендом – организатором мероприятия выступает первый российский глянцевый журнал о кино "КиноРепортер".

Главный редактор и редакционный директор журнала "КиноРепортер", журналист, член Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) Мария Лемешева рассказала о том, как жюри определяет лауреатов премии "Событие года": "С каждым годом экспертное жюри трансформируется, поскольку в него входит не только наша редакция, но и те авторы, которые с нами работают. Среди них есть очень известные, дипломированные кинокритики всего мира и в том числе кинематографисты. У нас есть такая практика – мы приглашаем кинематографистов в разные рубрики освещать актуальные проблемы и делиться опытом. Мне кажется, что на протяжении всей истории нашей премии выбор говорит сам за себя: жюри всегда принимает решение объективно, и все лауреаты – это именно события года", – сказала Лемешева.

Она подчеркнула, что премия вручается не только за художественные заслуги. "Наша премия не академическая, поэтому мы отмечаем все самое главное, что произошло в мире кино и телевидения. В прошлом году, например, мы вручали ее Филиппу Киркорову в номинации "Хит года" за песню, которую пела вся страна. В этом году в музыке не было столь ярких композиций, поэтому такой номинации нет", – объяснила Лемешева. 

"Открытием года" стал актер Юрий Борисов, сыгравший главную роль в фильме "Бык". Для молодого лауреата присуждение награды стало полной неожиданностью: "Я не предполагал, что мне вручат премию. Церемония только началась, а меня сразу же позвали на сцену. Даже не успел испытать радость в полной мере. Любая награда – это испытание, она значима, без наград мне неинтересно идти вперед". Премию вручили актриса Анфиса Черных и актер Егор Корешков. 

В номинации "Актер года" награду получил Александр Петров, скромно заметивший, что ему все еще есть к чему стремиться. "Я не ощущаю себя царем горы, хочу и дальше много работать. Впереди много вершин, которые можно покорять. "Событие года" – очень крутая, громкая и ненудная премия. Любая премия имеет соревновательный дух, и побеждать всегда приятно, этого не нужно стесняться. Хотя это не самое главное, мы же не спортом занимаемся. Просто здорово, когда есть признание". Награду Петрову вручили актрисы Катерина Шпица и Светлана Иванова.

В номинации "Актриса года" премию разделили между собой Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина, исполнительницы главных ролей в фильме "Дылда". Картина в этом году была удостоена приза за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля, а также была выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Виктория Мирошниченко отметила, что награда стала первой в ее карьере: "Мы ездили с фильмом на кинофестивали, но по иронии судьбы это первая премия, на которой мы присутствуем. "Особый взгляд" – очень интересная номинация, присуждаемая в рамках премии совершенно особого формата. Очень необычно, что мы сначала были на зарубежных фестивалях, а теперь на российском мероприятии, где есть очень много интересных людей из моего детства".

Лауреатом премии в номинации "Мастер-класс" стала картина Андрея Кончаловского "Грех". Получая награду, сын режиссера Егор Кончаловский отметил, что фильмы его отца дают зрителям возможность пережить уникальный эмоциональный и интеллектуальный опыт: "Вся моя жизнь – это своего рода большой мастер-класс. Мой отец и его феноменальное творчество сильно на меня повлияли. Сейчас мы часто смотрим на искусство через призму кассы. Но такие фильмы, как "Грех", "Рай" и "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", принципиально иные. Мой отец смог пронести свое видение в искусство, не исказить его. Это ценно и заслуживает уважения".

Победителем в номинации "Телеперсона года" стал российский журналист, шоумен, телеведущий Дмитрий Дибров. "Мне очень нравится, что премия объединяет разные поколения телевизионных и кинодеятелей, – отметил лауреат. – Сейчас мы должны с интересом прислушиваться к тому, что было прежде, и внимательно изучать то, что было до нас. Благодаря "Событию года" у нас есть возможность посмотреть друг другу в глаза и обменяться ценным опытом".

Премию в номинации "Прорыв года" завоевала драма режиссера Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске". В этом году фильм вошел в программу "Особый взгляд" 72-го Каннского фестиваля. Премию получили Егор Баринов и Кристина Шнайдер, исполнившие в картине главные роли. "На экране мы просто были самими собой, и нам приятно, что вы нас увидели и услышали. Все, что происходит с нами начиная с Канн, – сплошная радость и неожиданность, как и сегодняшняя премия", – сказал Баринов.

"Проектом года" был признан фильм "Текст" режиссера Клима Шипенко и продюсера Эдуарда Илояна. Режиссер Клим Шипенко признался, что мечтал о том, чтобы его фильм выиграл премию: "Картину мы делали от чистого сердца. Мечтали о премии и очень рады, что наши стремления воплотились в жизнь в виде премии журнала "КиноРепортер". Обожаю это издание, и спасибо ему за такую высокую оценку".

Торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения в этом году прошла в восьмой раз. На сцене выступили победитель шоу "ПЕСНИ" на ТНТ Олег Терновой, участница шоу "Фабрика звезд", певица Александра Савельева, оперный певец Эльчин Азизов и певица Алена Свиридова.

Журнал "КиноРепортер", под эгидой которого проходит церемония "Событие года", создан на базе редакции российской версии The Hollywood Reporter, издававшегося в России с 2012 года. Осенью 2018 года было принято решение не продлевать лицензию на американский бренд, после чего был учрежден первый национальный глянцевый журнал о кино. В основу "КиноРепортера" заложено лучшее из концепции, созданной редакцией для российской версии The Hollywood Reporter.

Партнеры церемонии: Schweppes, Okko, Montale, DEMI Professional, Винодельческий дом Бюрнье, Мастер водка М68 Болт, Лаборатория цветочной моды О2 studio.

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