Ямал подтвердил высокий инвестиционный рейтинг среди регионов

ТАСС, 5 декабря. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне AAA(RU), прогноз "Стабильный", и его облигаций — на уровне AAA(RU). Высокий уровень рейтинга обусловлен самодостаточностью и сбалансированностью окружного бюджета, а также высокими показателями развития экономики округа, сообщают в пресс-службе главы региона.

Прогноз "Стабильный" предполагает неизменность рейтинга в ближайший год-полтора с наиболее высокой долей вероятности. Также в стресс-сценарии АКРА сообщается, что даже в случае снижения налоговых и неналоговых доходов (ННД) в 2020 году на 25% по сравнению с уровнем, предусмотренным законом об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, долговая нагрузка останется низкой.

Самые высокие позиции в кредитном рейтинге среди российских рейтингов Ямал удерживает второй год. Благодаря присвоению рейтинга российские и иностранные инвесторы могут максимально удобно оценить свои риски по инвестициям в регион. Это позволяет обеспечивать стабильное развитие экономики Ямала, в том числе исполнять социальные обязательства перед гражданами.

Кредитные рейтинги присвоены на основании данных, предоставленных правительством округа, информации из открытых источников (Минфин России, Росстат, Федеральная налоговая служба), а также баз данных АКРА.

Об инвестициях

Как сказал ранее глава региона Дмитрий Артюхов, власти ЯНАО рассчитывают привлечь до 9 трлн рублей инвестиций в освоение севера региона до 2050 года. По его словам, этому способствует тенденция сдвига на север округа добычи нефти, газа и газового конденсата, при этом перспективные территории сегодня не обеспечены инфраструктурой, новая зона требует существенных инвестиций.

Артюхов отметил, что на Ямале добывается 80% газа и 10% нефти и газового конденсата России. Запасы природного газа в регионе составляют 47,3 трлн куб. м, нефти - 4,8 млрд т, газового конденсата - 2,5 млрд т. В числе перспективных проектов в северной части региона губернатор назвал Бованенковский, Тамбейский (Ямал-СПГ и Арктик СПГ-2) и Каменномысский центры газодобычи, а также Новопортовский и Мессояхский центры нефтедобычи.

Артюхов добавил, что в 2018 году объем инвестиций в основной капитал на Ямале составил 1,024 трлн рублей, что составляет 69% от всех инвестиций в Арктической зоне РФ.

Об агентстве

АКРА – ведущее российское агентство в области предоставления финансовой информации, аналитических услуг и кредитных рейтингов. Правительство Ямала взаимодействует с различными рейтинговыми агентствами, в их числе ведущие мировые агентства – Standard&Poor's и Fitch Ratings. Их рейтинги – один из главных ориентиров для крупных инвесторов в принятии решений об объектах инвестирования.