Сотрудники ПАО "МЗИК" признаны лучшими молодыми работниками ОПК РФ в Свердловской области

ТАСС, 5 декабря. Сотрудники ПАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") признаны лучшими молодыми работниками организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе предприятия, дипломы номинантам вручил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин на торжественной церемонии, которая прошла сегодня в технопарке "Университетский".

Конкурс проводится по решению губернатора Евгения Куйвашева с 2018 года. Главная задача состязания - развитие кадрового потенциала оборонных предприятий Среднего Урала. В этом году заявки на участие поступили от 22 организаций, в финал вышли 33 молодых специалиста ОПК.

В пресс-службе отметили, что калининцы попали в число победителей всех объявленных организаторами конкурса номинаций.

Один из призеров - инженер-конструктор Дмитрий Попов, получивший звание "Лучший инженерно-технический работник", - занимается созданием высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. В этом году он участвовал в нескольких проектах - разработке ричтрака и многофункциональной машины МК1000. Премьерный показ опытного образца ричтрака состоялся на Международной выставке ИННОПРОМ-2019 и вызвал большой интерес со стороны потенциальных покупателей – владельцев крупных логистических центров Екатеринбурга. А вот МК1000 еще только обретает свой окончательный вид. По мнению специалистов, оба вида техники имеют хорошие перспективы на российском рынке.

"Я делаю все, чтобы наш завод знали и в России, и далеко за ее пределами не только как производителя самых современных средств ПВО, но и такой же современной и надежной гражданской техники. Чтобы коммунальные, подъемно-транспортные средства с маркой "МЗИК" жители нашей страны видели на улицах своих городов чаще, чем зарубежные аналоги, - признается Дмитрий. – Сейчас гражданскому направлению уделяется большое внимание. Конструкторы разрабатывают целую гамму новой продукции. Это очень интенсивная, напряженная и одновременно интересная деятельность. Я горд тем, что участвую в ней".

Победитель конкурса в номинации "Лучший инженерно-технический работник: разработка, подготовка производства и выпуск основной продукции" инженер-технолог Павел Журавлев тоже начинал с "гражданки". После окончания машиностроительного колледжа он поступил на ЗиК и занимался сопровождением серийного выпуска погрузчиков.

"В то время менялись технологии производства, и я быстро набирался опыта. Благодаря этой практике, а также знаниям, полученным позже в университете, я состоялся как инженер, - говорит он. - Мы работаем в очень интересное время – завод осваивает выпуск новых изделий, идет много опытных работ. А это уникальная возможность расширить свои профессиональные горизонты".

Еще один калининец Ринат Гимашев, призер конкурса в номинации "Лучший рабочий", считает, что в настоящее время профессия оператора станков с ПУ требует таких же глубоких технических знаний, как и любая инженерная специальность. Поэтому выпускник вуза несколько лет назад решил реализовывать себя непосредственно на производстве.

"Когда я вижу, как из обыкновенного куска металла рождается сложная деталь, получаю настоящее удовольствие! – признается он. – А победу в конкурсе расцениваю как дополнительную мотивацию к новым достижениям. И конечно, благодарю руководство предприятия за высокую оценку моего труда".

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.