Радио JAZZ разыграет поездку на Мальдивы

Москва, 5 декабря. В преддверии Нового года радиослушатели единственной джазовой станции России - Радио JAZZ 89.1 FM - получили шанс выиграть путешествие на двоих в отель Fairmont на острове Sirru Fen Fushi (Мальдивы) на семь ночей. Из аэропорта до острова, на котором расположен отель, победителей доставит гидросамолет.

С 9 по 27 декабря 2019 года в утреннем, дневном и вечернем эфирах радио JAZZ 89.1 FM будут звучать тематические вопросы розыгрыша путешествия на Мальдивы, ответы на которые нужно будет отправить в виде смс-сообщения на короткий номер 6556 с ключевым словом "ДЖАЗ".

Первые 10 смс-сообщений с правильным ответом ежедневно будут попадать в общий список участников, а значит смогут бороться за главный приз в финальном розыгрыше поездки 27 декабря.

Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi - новый эксклюзивный остров-курорт Шавияни атолла. Название острова c местного языка дхивехи переводится как "секретный подводный остров", который действительно отличается от других мальдивских курортов прекрасным пляжем с мелким белоснежным песком.

Уникальность курорта подчеркивает и музей подводных скульптур, созданный британским художником Джейсоном Тейлором. Журнал National Geographic признал его творение одним из лучших среди 25 чудес света.

Лагуна Sirru Fen Fushi площадью 600 га считается одной из самых больших на Мальдивских островах. Здесь также расположен 200-метровый бассейн, который объединяет бар у бассейна Onu Onu и спа-центр Willow Stream Spa. Остров опоясывает красочный риф протяженностью 9 км, что делает данную локацию интересной для дайверов.

Условия конкурса и порядок получения приза на сайте.

Возрастная категория 18+.