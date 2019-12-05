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Екатеринбургский завод Coca-Сola произвел на 2% больше продукции в 2018 году

Данного показателя удалось достичь, несмотря на наблюдаемый спад на рынке
Руководитель по взаимодействию с органами власти Урал, Сибирь и Дальний Восток Coca-Cola HBC Россия Антон Калтыгин Владислав Бурнашев/ТАСС
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Руководитель по взаимодействию с органами власти Урал, Сибирь и Дальний Восток Coca-Cola HBC Россия Антон Калтыгин
© Владислав Бурнашев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Завод компании Coca-Сola, который находится в Екатеринбурге, произвел в 2018 году на 2% больше продукции, чем в 2017 году. Данного показателя удалось достичь, несмотря на наблюдающийся спад на рынке безалкогольных напитков, сообщил в четверг руководитель по взаимодействию с органами власти Урал, Сибирь и Дальний Восток Coca-Cola HBC Россия Антон Калтыгин на круглом столе "Инвестиционная привлекательность региона: роль международных компаний в поддержке МСП и вклад в социально-экономическое развитие России" в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"В Свердловской области расположен один из ключевых заводов, стратегическое предприятие для нас. В целом, у компании 10 заводов в России. Завод в Екатеринбурге работает 20 лет, даже больше. Официально он заработал в 1998 году. Это большое предприятие с точки зрения объемов, оно эффективное. В 2018 году, несмотря на спад на рынке, завод произвел больше на 2% продукции, объем составил 135 млн л", - сказал он.

По словам Калтыгина, данный объем потребляется жителями регионов Уральского федерального округа. "Инвестиции с 2010 по 2018 год в уральские предприятия составили $47,3 млн. Сумма уплаченных налогов в 2017-2018 годах составила 56,3 млн рублей. Цифра состоит не из региональных и местных налогов, а из распределенного налога на прибыль", - отметил он.

Калтыгин добавил, что объем всех инвестиций компании за все время в экономику России оценивается в $6,2 млрд. Совокупные налоговые отчисления Coca-Cola в России, поставщиков и клиентов (включают прямые и косвенные налоги) составили в 2018 году 36,5 млрд рублей. Это 0,2% всех налоговых отчислений в бюджет в РФ.

"Одно рабочее место в системе Coca-Cola создает до 8,8 рабочих мест в смежных отраслях: у поставщиков и клиентов компаний. Зарплата средняя на 44% выше средней зарплаты в отрасли по России", - пояснил Калтыгин.

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