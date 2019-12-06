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Международный фестиваль "Цирк нашего детства" стартовал в Екатеринбурге

За Гран-при и звания лауреатов фестиваля циркового искусства в течение двух дней поборются дети в возрасте от пяти лет из Украины, Испании, Германии, Монголии, Эфиопии, Кубы, Чили, Аргентины и России

ТАСС, 6 декабря. Международный детский и молодежный фестиваль циркового искусства "Цирк нашего детства" (0+) стартовал в пятницу в Екатеринбурге. Как сообщили организаторы, он посвящен 100-летию со дня основания государственных цирков в России.

"Юных артистов – акробатов, жонглеров, эквилибристов – на протяжении нескольких месяцев тщательно отбирало жюри во главе с председателем оргкомитета фестиваля, народным артистом России Анатолием Марчевским. Сегодня участники из девяти стран, а также из Донецка и Луганска, собрались под куполом Екатеринбургского цирка для того, чтобы показать свое мастерство, обменяться опытом и, конечно, побороться за Гран-при - высшую награду фестиваля. Лучшие исполнители будут также удостоены звания лауреатов I, II и III степеней", - рассказали в оргкомитете, добавив, что масштабное гала-представление и торжественная церемония награждения победителей состоятся 8 декабря.

Как уточнила ранее директор Екатеринбургского государственного цирка Тамара Бортникова, в фестивале участвуют талантливые дети из Украины, Испании, Германии, Монголии, Эфиопии, Кубы, Чили, Аргентины и России, в том числе из Свердловской области. По итогам будут выбраны победитель (обладатель Гран-при) и лауреаты фестиваля в трех возрастных группах: младшая (5-9 лет), средняя (10-13 лет) и старшая (14-18 лет).

Екатеринбургский государственный цирк был открыт 1 февраля 1980 года. По своей конструкции его здание считается одним из лучших в Европе, оно приспособлено для самых сложных постановок, интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2400 мест, два манежа - основной и репетиционный. Цирк носит имя народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова.

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