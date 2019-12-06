​​​​​​Ши Тяньцзя: приложим все усилия для укрепления дружбы Китая и России

Исполняющий обязанности генерального консула КНР в Екатеринбурге рассказал о главных впечатлениях года и о развитии регионального сотрудничества Урала и КНР.

— Уважаемый господин Ши! Какие события для вас как дипломата кажутся наиболее важными в уходящем году?

— Недавно в Китае прошел четвертый пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва. На нем было принято постановление о совершенствовании системы социализма с китайской спецификой и решение о модернизации системы управления Китая.

Мы хотим, чтобы в России знали о таком важном для нас пленуме и о том, что там были приняты такие важные решения. Нам кажется, что специалисты и эксперты наших стран, России и Китая, могут обменяться мнениями и опытом в этой сфере, провести круглые столы, семинары по обсуждению самого широкого круга этих вопросов. Россия имеет много положительных моментов в своей системе управления государством, которыми может поделиться. И мы можем через обсуждение и обмен мнениями перенимать эти положительные моменты у наших российских соседей. В будущем мы можем провести поиск и обсуждение мер по совершенствованию наших дипломатических и других институтов.

— А как это отражается на региональном сотрудничестве?

— Все мы, сотрудники Генконсульства, в уходящем году внесли свой вклад в развитие китайско-российской дружбы. Мы гордимся, что стали прямыми участниками ее динамичного развития.

В этом году успешно развивается всеобъемлющее стратегическое взаимодействие и партнерство Китая и России. В рамках годов Китайско-российского межрегионального сотрудничества общими усилиями наши стороны добились позитивных результатов. Мы провели большое количество совместных проектов. В этом году с обеих наших сторон были направлены представительные делегации на такие мероприятия, как российско-китайское ЭКСПО в Харбине, на ИННОПРОМ в Екатеринбурге, на международный форум "100+", на Всемирный день городов и другие мероприятия.

В сфере образования и культуры тоже есть заметные достижения. В Екатеринбурге интенсивно работают Институт Конфуция и Школа Конфуция. Количество китайских студентов в городе уже превысило 2,6 тыс. Растет интерес школьников на Урале к китайскому языку, в Екатеринбурге в лицее №110 для них открылся центр изучения китайского языка.

— На днях в одном из самых известных в Екатеринбурге исторических особняков, бывшей усадьбе уральских промышленников Поклевских-Козелл, открылась выставка фотографий о Китае. Расскажите подробнее об этом проекте.

— Сегодняшняя выставка избранных фотографий - международный выставочный проект "Китай и Россия – годы регионального сотрудничества", подготовленный в сотрудничестве Генконсульства КНР и ТАСС, приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Выставка через работы фотокорреспондентов ТАСС рассказывает о деятельности Генерального консульства КНР в Екатеринбурге и активности китайских дипломатов по развитию взаимодействия регионов КНР и Урала. На многочисленных фотографиях, а всего их здесь больше сотни, совместные праздники и будни. Это и концерты традиционной китайской музыки в российских городах, и проводимые на Урале китайские праздники, и масштабно отмеченный в Екатеринбурге юбилей известной всем россиянам и китайцам и любимой в обеих странах песни "Уральская рябинушка", и поездка китайских дипломатов на место гибели героя Гражданской войны на Урале Жэнь Фучэня, и спортивные матчи между сотрудниками нашей дипломатической миссии и уральскими чиновниками, и запуск на Урале значимых промышленных объектов с участием китайских бизнесменов и инвесторов, и крупные мероприятия – ИННОПРОМ и российско-китайское ЭКСПО.

Выставка, на наш взгляд, отражает не только значительные события в истории росийско-китайских отношений, но и интенсивное сотрудничество за последние два года. Эти снимки – живое свидетельство нашей крепкой, надежной и развивающейся дружбы. Эта дружба требует от нас дальнейших усилий.

— Какие перспективы вы видите по взаимодействию на следующие годы?

— Существующие проекты и обмены мы будем углублять и расширять. Кроме того, 2020-2021-й будет Годом высоких технологий и инноваций в научно-техническом сотрудничестве России и Китая. Мы готовы совместно с нашими друзьями в эти годы прилагать дальнейшие усилия для укрепления нашей дружбы и сотрудничества.