Крупнейший в Европе аэродинамический комплекс Goodsky открылся в Чечне

Грозный, 6 декабря. В Чеченской Республике открылся крупнейший в Европе аэродинамический комплекс Goodsky, рассчитанный как на профессиональных спортсменов-парашютистов, так и на людей, любящих экстремальные виды спорта и активные развлечения. Он включает в себя аэротрубу диаметром полетной камеры 5 м и высотой 11 м, зрительный зал вместимостью более 250 человек, четыре комнаты разбора полетов, ресторан, магазин экипировки и гостиницу.

В день открытия комплекса состоялся также старт первого на Северном Кавказе Чемпионата России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта, который продлится до 7 декабря. В нем принимают участие более 150 спортсменов в таких дисциплинах, как фристайл, динамика, вертикальная и групповая акробатика. По итогам соревнований будет сформирована Сборная России для участия в Чемпионате Европы и Кубке Мира 2020 года.

В торжественной церемонии приняли участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, президент Федерации парашютного спорта РФ Андрей Барабаш и куратор Российского университета спецназа Даниил Мартынов. В своем выступлении Рамзан Кадыров напомнил, что 85 лет назад в республике был создан один из крупных аэроклубов Советского Союза. По его словам, он имел центральную тренировочную базу для парашютной сборной страны.

"Сегодня парашютный спорт возрождается быстрыми темпами. Впервые главные старты России состоятся на Северном Кавказе. Лучшие из вас станут членами сборной России для участия в Чемпионате Европы и Кубке Мира 2020 года. Наш первый президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, был убежден, что спорт – это жизнь и здоровье нации. Мы создаем все условия, оказываем поддержку для занятий любым видом спорта. Уверен, что сегодняшний чемпионат пройдет на высшем уровне, станет настоящим спортивным праздником и будет способствовать пропаганде спорта и здорового образа жизни", — сказал глава республики.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Чечни также сообщил о планах в ближайшее время полетать в аэротрубе Goodsky и выразил уверенность, что инструкторы комплекса его научат.

Андрей Барабаш отметил, что с открытием аэродинамического комплекса и проведением Чемпионата России открывается новая эра в истории парашютного спорта региона.

"Это одна из самых лучших аэродинамических труб в мире. Все это, безусловно, внушает надежду на то, что вскоре это место станет базой для проведения тренировочных мероприятий спортивной сборной страны по парашютному спорту. Хочу напомнить, что впервые со времен СССР на территории республики проводится чемпионат России по парашютному спорту. Проведение этих соревнований стало возможным благодаря всесторонней поддержке главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова", — сказал он.

Аэродинамический комплекс Goodsky в день открытия был официально признан самым крупным в стране. Соответствующий сертификат Рамзану Кадырову вручил главный редактор "Книги рекордов России" Станислав Коненко.

В рамках церемонии открытия турнира и комплекса Goodsky состоялись концертная программа и световое шоу - художники нарисовали светом историю парашютного спорта в мире и Чеченской Республике. Украшением вечера также стал совместный номер солистов республиканского детского ансамбля песни и танца "Башлам" и члена сборной России и Чеченской Республики Александра Субботина, который впервые исполнил лезгинку в аэротрубе.

Партнеры мероприятия: Фонд им. Ахмата Кадырова, АО "Курорты Северного Кавказа", фонд "Посети Кавказ", АО "Рамэк-ВС", Фонд развития регионов "Плюс 7", ООО "ВнешТрейдСервис ЛТД" – официальный дистрибьютер оборудования и экипировки ведущих мировых брендов, Mail.ru, Alina&K.

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