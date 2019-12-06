При поддержке УЭХК в Новоуральске открылся отраслевой центр компетенций Росатома

ТАСС, 6 декабря. На базе Новоуральского технологического колледжа (НТК) открылся новый отраслевой центр компетенций (ОЦК) Госкорпорации "Росатом". Это первый центр Росатома, который займется подготовкой специалистов по направлению "Промышленная автоматика". Об этом сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в Свердловской области, ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера).

В отделе уточнили, что целевой аудиторией центра станут работники АО "УЭХК" и других предприятий атомной отрасли, представляющих Росатом и свои дивизионы на международных, национальных и отраслевых профессиональных соревнованиях (WorldSkills Hi-Tech, WorldSkills Competition, EuroSkills, AtomSkills), а также студенты и сторонние заказчики.

Кроме того, в планах работы центра адаптация методик WorldSkills под стандарты предприятий, развитие отраслевых программ повышения компетенций работников отрасли и сторонних предприятий, оценка уровня владения компетенциями работников.

"Нам доверили подготовку по компетенции "Промышленная автоматика", потому что Уральский электрохимический комбинат – это высокотехнологичное предприятие, где используется немало автоматизированных систем, и без специалистов этого профиля работа комбината просто невозможна. B таких специалистах и комбинат, и отрасль будут нуждаться всегда", – подчеркнул на открытии центра генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

В рамках открытия центра также был подписан договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности между Новоуральским технологическим колледжем и АО "УЭХК". Документ предусматривает совместную разработку и внедрение профессиональных образовательных программ и стандартов по компетенции "Промышленная автоматика", а также оснащение станочного парка и приборной базы колледжа.

"Мы живем в быстро меняющемся мире, где востребованы специалисты с широким спектром компетенций. Отраслевые центры компетенций созданы именно для того, чтобы повысить качество инженерных кадров в соответствии с потребностью отрасли и времени. И спасибо, что эту идею поддержало руководство УЭХК и колледжа", - отметила менеджер программы по развитию ОЦК АНО "Корпоративная Академия Росатома" Лиана Расулова.

В портфеле Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" это уже третий центр компетенций.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.