Губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Сургутский район

ТАСС, 6 декабря. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова с рабочим визитом в пятницу посетила Сургутский район. Рабочий день в районе глава региона начала в Сургуте с заседания окружного правительства в режиме видеоконференцсвязи. Первый вопрос посвящался распределению по 18 муниципалитетам федерального гранта, который получила Югра, из них в Сургутский район будет направлено 43,2 млн рублей.

По словам главы района Андрея Трубецкого, средства будут тратиться на ремонты и реконструкцию школ. "Также до участников был доведен предельный индекс повышения тарифов ЖКХ, запланированного с 1 июля 2020 года. В двух наших поселениях - Сайгатино и Солнечном - он составит 5,6% для 38 домохозяйств с газовым отоплением. Утвердили суммы дотаций муниципалитетам для улучшения показателей деятельности и стимулирования роста доходов, а также предельную плату за техосмотры - это чуть более 600 рублей", - рассказал он в своем аккаунте в Facebook.

Объект в рамках нацпроекта "Экология"

В городе Лянторе Сургутского района с участием губернатора прошло общественное обсуждение хода строительства водозаборных очистных сооружений №1 (ВОС). Этот объект обеспечит чистой питьевой водой 43,6 тыс. горожан, котельные, промышленные объекты, а также планируемые к строительству жилые дома, спортивный комплекс с бассейном и школу на 1500 учащихся.

Цена контракта, отметили в отделе информполитики и аналитической работы управления районной администрации, составляет свыше 395,7 млн рублей, из них из бюджета ХМАО будет профинансировано более 121,8 млн, местного бюджета – свыше 273,8 млн рублей. Сейчас готовность объекта составляет 75%.

"Реконструкция водоочистных сооружений – значимое мероприятие, необходимость чистой воды в домах очевидна для всех. На протяжении десятилетий этот объект был в стадии обсуждения, десять лет лянторцы жаловались на плохую воду, общественники били тревогу, теперь ситуация изменится. Большая часть оборудования уже установлена. До конца года завезут оставшуюся часть техники на 40 млн рублей. Этапы строительства контролируют общественники. Водоочистные сооружения, строящиеся в рамках нацпроекта "Экология", сдадим уже летом 2020 года", - сказал Андрей Трубецкой.

Он добавил, что в рамках нацпроекта району доведены плановые значения по 13 показателям. По состоянию на 1 декабря обеспечено 100% достижение значений по восьми показателям. Исполнение по пяти показателям составит 100% до конца 2019 года.

Наталья Комарова отметила работу главы района в части взаимодействия с общественным советом района и лидерами общественного мнения, которые принимают активное участие в приемке многочисленных строящихся объектов на территории Сургутского района.

Встреча с предпринимателями в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"

Губернатор, члены правительства ХМАО и глава района в Лянторе также встретились с предпринимателями. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" там были представлены лучшие бизнес-проекты предпринимателей и школьников – победителей конкурса "Я – будущий предприниматель".

"С предпринимательским сообществом обсудили вопросы расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к механизмам финансовой поддержки, было подписано соглашение о намерениях по реализации проекта между ООО "Терра-Норд" и администрацией Сургутского района. В рамках проекта "Терра-Норд", инвестиционной емкостью 2 млрд рублей, будет создано 300 новых рабочих мест. Там планируется создание комплекса по ремонту и изготовлению насосно-компрессорных труб и участка по сборке погружных насосов", - сообщили в отделе.

По словам Трубецкого, в ходе реализации профильного нацпроекта в Сургутском районе используются уникальные меры поддержки бизнеса, в том числе и гранты до 5 млн рублей. Мероприятия финансируются за счет средств местного бюджета и направлены на увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства и доли малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте.

"В 2018 году на грантовую поддержку было направлено 10,9 млн рублей, в 2019 году – 9,9 млн. За период действия программы поддержки гранты предоставлены 41 субъекту малого и среднего бизнеса", - отметил глава района.

Трубецкой констатировал, что в рамках национального проекта Сургутскому району доведены плановые значения по шести показателям. По состоянию на 1 декабря обеспечено 100% достижение значений по двум показателям, исполнение еще по четырем составит 100% до конца 2019 года.

"Результат работы - рост численности субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% за 2018 год. Налоговые поступления увечились на 14% или на 36 млн рублей, создано 698 новых рабочих мест", - сказал Андрей Трубецкой.

Встреча с жителями Сургутского района

В Лянторе губернатор также встретилась с жителями города. Глава района Андрей Трубецкой рассказал о реализации нацпроектов на территории, оценил итоги участия Сургутского района в достижении целевых показателей участия в нацпроектах.

За два часа до встречи с горожанами начали работу консультативные площадки исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Сургутского района.

Нацпроекты в районе

По словам Андрея Трубецкого, Сургутский район принимает участие в реализации шести национальных проектов: "Демография", "Образование", "Культура", "Жилье и городская среда", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"На реализацию национальных проектов в 2019 году на территории района предусмотрено финансирование в размере 1,066 млрд рублей. За счет средств федерального и окружного бюджета профинансировано чуть более 890 млн рублей, из средств местного бюджета – 176,903 млн рублей. Большая часть финансирования направлена на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" – свыше 957,492 млн рублей", - сказал глава района на встрече с жителями.

Традиция губернатора

Встречи Натальи Комаровой с главами муниципальных образований и районов, где они отчитываются об итогах работы и перспективах развития территорий, – традиционная для губернатора ХМАО практика. Так, в марте и апреле состоялись 22 такие персональные встречи. Главы МО лично докладывают губернатору об итогах социально-экономического развития в своих территориях, основных проблемах развития МО и мерах, принимаемых для их решения, о реализации нацпроектов на территории, о реализации ключевых программ, направленных на повышение качества жизни населения. В частности, в этом году речь на таких встречах шла, прежде всего, о жилищных программах, в частности, о сносе балков в МО.

Оценка деятельности органов управления МО

Комплексная оценка деятельности всех органов управления МО в Югре осуществляется на основе анализа ряда показателей, среди которых, в первую очередь, показатели социально-экономического развития территории. Среди них - показатели ввода жилья, уровень заработной платы, безработицы, миграционный прирост; инвестиционные показатели - объем инвестиций в основной капитал, численность субъектов малого и среднего предпринимательства, численность экономически активного населения, денежные доходы на душу населения. Также в приоритете показатели, характеризующие уровень обеспеченности жителей объектами социальной сферы.

Среди приоритетных оценок, характеризующих деятельность органов управления и глав муниципальных образований, показатели эффективности управления бюджетными средствами, социологические показатели, а также критерии, характеризующие общественно-политическую устойчивость, управляемость территории, включая уровень протестной активности, показатели реализации важнейших социальных региональных программ на территориях.

Важной темой для обсуждения главой Югры являются также эффективность организации главой МО обратной связи с населением, формы использования обратной связи и ее результативность. О необходимости и результативности такой обратной связи Наталья Комарова говорила неоднократно в своих ежегодных посланиях. Она сама ежегодно посещает все муниципальные образования Югры и ведет открытые диалоги с югорчанами как лично, так и через свои аккаунты в соцсетях.