Американские профессора примут участие в XI Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Москва, 6 декабря. В РАНХиГС 15-16 января 2020 года на XI Гайдаровском форуме выступит ряд известных представителей американских вузов, среди которых профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф, профессор Бостонского университета Лоренс Котликофф, профессор Техасского университета в Остине Джеймс К. Гэлбрейт и профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Слезкин.

Кеннет Рогофф (Kenneth Rogoff) – американский экономист и шахматный гроссмейстер, профессор государственной политики Томаса Кэбота, профессор экономики Гарвардского университета (Harvard University). В 2001–2003 годах работал главным экономистом МВФ. Вместе с Морисом Обстфельдом является соавтором трактата "Основы международной макроэкономики" (Foundations of International Macroeconomics), который широко используется по всему миру. Кеннет Рогофф является избранным членом Национальной академии наук США, Американской академии искусств и наук, старшим научным сотрудником Совета по международным отношениям и входит в первую десятку рейтинга экономистов RePEc по научным ссылкам. Автор книг "Проклятие наличности" и "На этот раз все будет иначе. Восемь столетий финансового безрассудства", его ежемесячная колонка по глобальным экономическим вопросам публикуется более чем в 50 странах.

Лоренс Котликофф (Laurence Kotlikoff) – профессор экономики в Бостонском университете (Boston University), заведующий Международной лабораторией математического моделирования экономических процессов Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и президент компании Economic Security Planning, которая занимается разработкой программного обеспечения для личного финансового планирования. С 1977 по 1983 год работал на экономических факультетах Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (University of California, Los Angeles) и Йельского университета (Yale University). Профессор Котликофф консультировал правительства стран мира, крупные международные корпорации, а также Всемирный банк, МВФ, Банк Англии, ЮНИСЕФ и другие международные институты. Является автором 19 книг и сотни статей. В 2014 году был назван одним из 25 самых влиятельных экономистов мира по версии The Economist.

Джеймс Кеннет Гэлбрейт (James Kenneth Galbraith) – американский экономист, профессор Школы по связям с общественностью им. Линдона Джонсона Техасского университета в Остине (Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, University of Texas at Austin), лауреат Премии Леонтьева за расширение границ экономической мысли, автор более десятка книг. Г-н Гэлбрейт в начале 1980-х годов был исполнительным директором Объединенного экономического комитета Конгресса США. Он возглавлял совет глобальной организации "Экономисты за мир и безопасность" (1996–2016). В 1993-1997 годах он занимал должность главного технического советника Китайской государственной плановой комиссии по макроэкономическим реформам (China's State Planning Commission for macroeconomic reform).

Юрий Слезкин – профессор исторического факультета Калифорнийского университета в Беркли (University of California, Berkeley), член Американской академии наук и искусств, лауреат стипендии Гуггенхайма. Юрий Слезкин работает в Калифорнийском университете в Беркли с 1992 года. Автор книг "Дом правительства. Сага о русской революции", "Эра Меркурия. Евреи в современном мире", "Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера" и "СССР как коммунальная квартира, или Каким образом социалистическое государство поощряло этническую обособленность".

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

