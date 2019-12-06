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Детский бортовой журнал "Аэрофлота" признали лучшим среди корпоративных СМИ для клиентов

Смотр рассчитан на внутрикорпоративные СМИ, созданные для сотрудников компаний и организаций, а также для привлечения клиентов и инвесторов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Бортовой журнал для маленьких пассажиров "Аэрофлота" признали лучшим среди корпоративных средств массовой информации для клиентов. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе авиакомпании по результатам международного конкурса, состоявшегося в рамках конференции "Пресс-служба - 2019: новые технологии PR-работы".

"Детский бортовой журнал "Аэрофлот. Юный путешественник" стал победителем международного конкурса корпоративных СМИ "Медиалидер-2019" в номинации "Лучший журнал для клиентов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что смотр, который проводится уже третий год, рассчитан на внутрикорпоративные СМИ, созданные для сотрудников компаний и организаций, а также для привлечения клиентов и инвесторов. В нынешнем году на конкурс поступило свыше 300 заявок в 22 номинациях.

"Детский бортовой журнал одержал победу в номинации благодаря инновационной концепции и дизайну", - продолжили в пресс-службе. В ней пояснили, что издание в доступной и увлекательной форме рассказывает о путешествиях, которые становятся возможными благодаря авиаперелетам.

"Проводниками для юных пассажиров в мире путешествий являются два персонажа - пилот, амурский тигр Амур, и бортпроводница, дальневосточный леопард Лея", - сказал собеседник агентства. Выбор животных, по его словам, не случаен - это редкие виды, обитающие на Дальнем Востоке России, и их защите авиакомпания уделяет большое внимание в рамках своей общественной деятельности. 

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