В Гамбурге завершились мероприятия проекта "Русские сезоны"

Москва, 9 декабря 2019 г. 7 декабря в Гамбурге состоялись мероприятия, посвященные завершающему циклу международного культурного проекта "Русские сезоны" в ФРГ. Фестивальные итоги года были представлены на пресс-конференции в Westin Hotel Hamburg, а торжественная церемония состоялась в Эльбской филармонии. Музыканты камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета сыграли сочинения Альфреда Шнитке, Кузьмы Бодрова и Петра Чайковского на уникальных инструментах итальянских мастеров XVII–XVIII века – пяти скрипках, двух альтах и виолончели. Выступление прошло в год 85-летия со дня рождения А. Шнитке, чье творчество значительно обогатило оперу, балет, хоровую, инструментальную и камерную музыку.

Всего с января по декабрь 2019 года международный культурный проект "Русские сезоны" проходил в Федеративной Республике Германия.

"Проект продолжается, наше закрытие носит символический характер, потому что целый ряд мероприятий запланирован на декабрь, а некоторые даже будут перетекать на начало 2020 года. Проект охватил 90 городов Германии, состоялись на данный момент 437 мероприятий: концерты, выставки, спектакли, кинофестивали, кинопоказы, выступление цирковых артистов, лекции", – рассказал Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Он также отметил особую специфику "Русских сезонов" в Германии. "Мы постарались привезти не только известные, но и малоизвестные, малогастролирующие в Европе коллективы. Это танцевальные хоровые и музыкальные коллективы из Дагестана, Республики Коми, Рязани, Архангельска", – отметил он.

Со своей стороны, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев поблагодарил Минкультуры России за богатую фестивальную программу, отметив, что "залы были полные, а исполнителей встречали аплодисментами и дружеским отношением". "Это очень важный сигнал для двусторонних отношений, потому что это та позитивная повестка дня, в которой эти отношения нуждаются, особенно сейчас. Такие программы очень нужны широкому зрителю и в Германии, и в других странах. Это и в интересах российской культуры, и в интересах российско-германских отношений", – подчеркнул дипломат.

Самыми яркими мероприятиями проекта за первое полугодие 2019 года стали гастроли Чувашского государственного театра оперы и балета, фестиваль П. Чайковского с участием оркестра Мариинского театра, Мюнхенского филармонического оркестра, Дениса Мацуева и Нобуюки Цудзии, концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета и скрипача Вадима Репина, Дни духовной культуры России в Германии, гастроли Театра Моссовета, Театра кукол имени С. В. Образцова, квинтета И. Бутмана, оркестра и хора MUSICAETERNA Т. Курензиса, миротворческий концерт "Песни Победы" в исполнении "Хора Турецкого", международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева, гастроли Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, Дни Союзмультфильма, Летний фестиваль Фестшпильхауса с оркестром Мариинского театра и показ оперы "Симон Бокканегра" и др.

Вторая половина 2019 года была отмечена не менее насыщенной программой. Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского выступил в Бонне на закрытии 20-го Beethovenfest – одного из самых престижных фестивалей академической музыки Европы. В 5 городах Германии прошел кинофестиваль российского кино "Короткие встречи", познакомивший зрителей с многообразием советского и российского кинематографа. Были организованы концерты Мариинского театра, Казанской консерватории, Калужской консерватории, оркестра "Виртуозы Москвы", гастроли Театра Вахтангова, Академического театра балета Бориса Эйфмана, Московского музыкального театра "Геликон-опера", Театра эстрады им. Райкина, был показан ледовый мюзикл "Кармен" Ильи Авербуха.

В 2019 году в проекте "Русские сезоны" активно участвовали региональные коллективы России – от Якутии до Екатеринбурга, от Рязани до Калуги. Под эгидой "Русских сезонов" в Германии прошел уникальный фестиваль "SPECIAL FOLK EDITION". Московский государственный академический театр танца "Гжель", Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка", Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Г. Попова, Государственный академический Сибирский русский народный хор, Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова "АСЪЯ КЫА" ("Утренняя заря"), Государственный академический Северный Русский народный хор представили немецкой публике наследие народов России: этническое творчество и произведения фольклора.

Современный фестиваль "Русские сезоны" проводится с 2017 года в одной из зарубежных стран в течение календарного года. В феврале 2017 года было утверждено Распоряжение Правительства РФ за подписью Д. Медведева принять предложение Минкультуры РФ о подготовке и проведении ежегодно, начиная с 2017 года, международного проекта "Русские сезоны". Организационный комитет возглавила заместитель Председателя Правительства РФ О. Ю. Голодец. В 2017 году проект покорил Японию, в 2018-м – Италию.

Проект назван в честь самых известных в мире гастролей "Русские сезоны", организованных Сергеем Дягилевым, которые с успехом проходили в Европе и Америке с 1906 по 1929 год, стали частью европейской культурной традиции, внесли особый вклад в мировое балетное и оперное искусство.

В 2020 году "Русские сезоны" пройдут одновременно во Франции, Бельгии, Люксембурге, в 2021 году – на Корейском полуострове, в 2022 году – в Скандинавии.

Возрастная категория 18+.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

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