В Гуанчжоу построят Российско-китайский центр

Москва, 9 декабря /Росконгресс/ -- Инвестиционное подразделение Фонда Росконгресс – Фонд содействия развитию инвестиций "РК-Инвестиции" – совместно с компанией Sinno Investment Company LLC (Beijing) и Управлением по стимулированию инвестиций зоны развития Гуанчжоу договорилось о создании совместного предприятия для реализации проекта по строительству Российско-китайского центра развития в г. Гуанчжоу в провинции Гуандун. В декабре российская делегация, состоящая из руководства Фонда Росконгресс и Фонда содействия развитию инвестиций "РК-Инвестиции", а также из представителей научного, политического и делового сообществ, посетила Китай для обсуждения вопросов сотрудничества с Правительством провинции Гуандун.

"Деятельность Российско-китайского центра будет направлена на поиск перспективных инвестиционных проектов и ведение совместной экономической, образовательной и культурной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Создание совместного предприятия значительно укрепит торгово-экономические взаимоотношения между нашими странами, а также позволит реализовать ряд перспективных инновационных проектов", – отметил директор Фонда "РК-Инвестиции" Александр Шатиров.

Центр будет располагаться в городе Гуанчжоу, в регионе "Большой залив", который является ведущим финансовым центром в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Гуанчжоу – это политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр южного Китая, в часовой доступности находятся финансовые институты Шанхая, Гонконга и Макао. Создание в Гуанчжоу Российско-китайского центра даст дополнительный импульс развитию региона, мы готовы оказать всестороннюю поддержку совместным российско-китайским проектам", – отметил начальник Управления по стимулированию инвестиций Гуанчжоу Шао Цзиньбо.

Население Гуанчжоу превышает 14 млн человек, это третий по величине город Китая. Валовой региональный продукт в городе Гуанчжоу в 2018 году составил 2,3 трлн юаней (рост – 6,5%).

Ранее в ходе визита в Китай делегация из представителей Фонда Росконгресс и Фонда содействия развитию инвестиций "РК-Инвестиции" провела переговоры о перспективах развития совместных проектов с секретарем партийного комитета района Хуанпу Чжоу Явэй.

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