{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гуанчжоу построят Российско-китайский центр

Работа Центра будет направлена на поиск перспективных инвестиционных проектов и ведение совместной экономической, образовательной и культурной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Описание
© Росконгресс

Москва, 9 декабря /Росконгресс/ -- Инвестиционное подразделение Фонда Росконгресс – Фонд содействия развитию инвестиций "РК-Инвестиции" – совместно с компанией Sinno Investment Company LLC (Beijing) и Управлением по стимулированию инвестиций зоны развития Гуанчжоу договорилось о создании совместного предприятия для реализации проекта по строительству Российско-китайского центра развития в г. Гуанчжоу в провинции Гуандун. В декабре российская делегация, состоящая из руководства Фонда Росконгресс и Фонда содействия развитию инвестиций "РК-Инвестиции", а также из представителей научного, политического и делового сообществ, посетила Китай для обсуждения вопросов сотрудничества с Правительством провинции Гуандун.

"Деятельность Российско-китайского центра будет направлена на поиск перспективных инвестиционных проектов и ведение совместной экономической, образовательной и культурной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Создание совместного предприятия значительно укрепит торгово-экономические взаимоотношения между нашими странами, а также позволит реализовать ряд перспективных инновационных проектов", – отметил директор Фонда "РК-Инвестиции" Александр Шатиров.

Центр будет располагаться в городе Гуанчжоу, в регионе "Большой залив", который является ведущим финансовым центром в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Гуанчжоу – это политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр южного Китая, в часовой доступности находятся финансовые институты Шанхая, Гонконга и Макао. Создание в Гуанчжоу Российско-китайского центра даст дополнительный импульс развитию региона, мы готовы оказать всестороннюю поддержку совместным российско-китайским проектам", – отметил начальник Управления по стимулированию инвестиций Гуанчжоу Шао Цзиньбо.

Население Гуанчжоу превышает 14 млн человек, это третий по величине город Китая. Валовой региональный продукт в городе Гуанчжоу в 2018 году составил 2,3 трлн юаней (рост – 6,5%).

Ранее в ходе визита в Китай делегация из представителей Фонда Росконгресс и Фонда содействия развитию инвестиций "РК-Инвестиции" провела переговоры о перспективах развития совместных проектов с секретарем партийного комитета района Хуанпу Чжоу Явэй.

Возрастная категория 6+

Реклама на ТАСС
Власти Ямала доведут субсидирование авиаперевозок в регионе до 30 направлений в 2020 году
Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что субсидирование перевозок позволяет снизить стоимость авиабилетов в ряде случаев вполовину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС