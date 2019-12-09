Власти Ямала запретят торговать алкоголем магазинам во дворах жилых домов

САЛЕХАРД, 9 декабря. /ТАСС/. Ямальским магазинам, вход в которые расположен внутри дворов жилых домов, запретят торговать алкоголем, сообщил журналистам в понедельник губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Будут запрещены алкогольные магазины, выходящие во внутренние дворы. Мы определимся по срокам, чтобы бизнес успел адаптироваться, люди могли перестроиться", - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что выступает за ужесточение контроля за магазинами, где продается алкоголь.

"Совсем все запретить нельзя, но усложнять эту систему надо. Мы знаем, что есть нарушения в этой сфере: детям продают, нарушают временные нормы", - добавил он.