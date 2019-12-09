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ММК успешно провел первый этап Кубка Мира по сноуборду

Участниками соревнований стали более 150 сильнейших спортсменов из 17 стран

ТАСС, 9 декабря. В горнолыжном центре ПАО "ММК" "Металлург-Магнитогорск" на озере Банном прошел первый этап Кубка мира 2019-2020 по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. Основным организатором подготовки и проведения турнира выступил Магнитогорский металлургический комбинат, сообщают в управлении информации и общественных связей компании.

Участниками соревнований стали более 150 сильнейших спортсменов из 17 стран. Специально для Кубка мира был построен мобильный стадион, рассчитанный на 3300 зрителей, и установлен 11-метровый экран для наблюдения за ходом соревнований в прямом эфире. Все участники и гости этого крупного спортивного события отметили высочайший уровень организации соревнований.

Председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников подчеркнул, что "принимать в горнолыжном центре комбината престижные международные соревнования становится доброй традицией. На склонах нашего горнолыжного центра "Металлург-Магнитогорск" с большим успехом прошли XVIII Зимние Сурдлимпийские игры. Эстафета олимпийского огня зимних Игр в Сочи тоже проходила по этим местам".

По словам рейс-директора FSI Уве Байера, этап Кубка мира в Магнитогорске может получить постоянную прописку. "Мы в принципе не приезжаем на "одноразовые" площадки. Надеемся, что будем приезжать к вам снова и снова. Хочу, чтобы спортсмены познакомились с культурой вашего края, с его индустриальной историей, которая потрясает. Что касается Банного — у курорта отличный потенциал: нам очень нравится угол уклона трассы, её протяженность, организация финишной зоны и финишный городок, удобный для установки трибун. Вы на ММК не только умеете хорошо делать металл, но и можете организовать проведение Кубка мира на самом высоком уровне".

Президент федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил большой вклад ММК в проведение турнира. "По организации это одно из лучших, если не самое лучшее за последние десятилетия соревнование. Это уровень чемпионата мира", - отметил он. Он поблагодарил председателя совета директоров ПАО "ММК" Виктора Рашникова за проделанную работу и выразил надежду, что эти соревнования станут ежегодными.

"Каждый год к нам приезжают тренироваться и выступать ведущие горнолыжники России и мира, подтверждая отменное качество местного снега и спортивной инфраструктуры. Руководство Челябинской области, Республики Башкортостан, администрация нашего города и Магнитогорский металлургический комбинат сделали все возможное, чтобы обеспечить самый высокий уровень проведения первого этапа Кубка мира по сноуборду", — отметил Рашников.

ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск" был построен ПАО "ММК" в районе озера Банное в 2003 году. Сегодня это популярный горнолыжный курорт, привлекающий ежегодно более 200 тыс. любителей экстремальных видов спорта. Здесь работают семь трасс различной степени сложности для катания в светлое и темное время суток. К вершине горы спортсменов и гостей ГЛЦ доставляет скоростной подъемник гондольного типа.

ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск" работает круглый год – специалистами центра разработан целый комплекс развлечений: туристические, велосипедные маршруты и спуски, скалолазные подъемы, пейнтбол, кемпинг, пикники, картинг и многое другое.  Экспертное сообщество не раз признавало ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск" лучшим горнолыжным курортом Урала и России. Здесь проводятся соревнования высокого уровня по горнолыжному спорту, сноуборду, маунтинбайку.

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