Власти Ямала планируют заменить олениной 50% мяса в закупках школ и детсадов

САЛЕХАРД, 9 декабря. /ТАСС/. Власти ЯНАО планируют довести долю оленины в закупках мяса для школ и детсадов региона до 50%, сообщил журналистам в понедельник глава региона Дмитрий Артюхов.

"У нас большой план по замещению привозного мяса на нашу оленину, очень качественную и экологически чистую, в учебных заведениях. Это касается и школ, и детских садиков. <…> У нас уже порядка 20-25% мясного рациона составляет местная продукция <…> будем потихоньку наращивать, доведя постепенно за пару лет до 40-50% долю среди закупаемой продукции питания", - рассказал губернатор.

Артюхов добавил, что замещение привозного мяса олениной - правильное решение, как с точки зрения качества продукции, так и с точки зрения поддержки ямальских предприятий.