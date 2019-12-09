Власти Ямала доведут субсидирование авиаперевозок в регионе до 30 направлений в 2020 году

САЛЕХАРД, 9 декабря. /ТАСС/. Число направлений, по которым ведется субсидирование авиаперевозок на Ямале, вырастет до 30 в 2020 году, сообщил журналистам в понедельник губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Мы еще недавно субсидировали порядка пяти направлений, со следующего года их будет тридцать. В этом году их 26 у нас. В следующем году мы вводим южное направление, у нас наконец появляется Сочи. Для жителей региона это очень хорошая новость", - сказал Артюхов.

Губернатор добавил, что субсидирование перевозок позволяет снизить стоимость авиабилетов в ряде случаев вполовину. Так, субсидирование авиарейсов из Салехарда в Екатеринбург позволит удешевить среднюю стоимость билетов в следующем году с 15 до 7 тыс. рублей. До восьми тысяч рублей с 15 тыс. рублей в среднем подешевеют билеты из Ноябрьска в Санкт-Петербург и из Нового Уренгоя в Новосибирск. Билеты в Сочи, по словам губернатора, будут стоить в среднем 10 тыс. рублей.