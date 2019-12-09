{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве пройдет международный фестиваль рекламы Red Apple 2019

Мероприятие пройдет 12-13 декабря
Описание
© Пресс-служба Red Apple Festival

Москва, 9 декабря. Red Apple позволит гостям окунуться в иностранный опыт и лучшие практики креативной индустрии, узнать о том, как складываются производственные процессы лучших игроков и понять, как развивать ключевые навыки, необходимые для работы в рекламной отрасли. Основатели компаний, генеральные и креативные директора международных брендов и агентств, иностранные члены жюри, наставники передовых школ креатива и рекламы, режиссеры, актеры, блогеры, комики, музыканты, композиторы, сценаристы и продюсеры представят синергию креативных индустрий на одной площадке и докажут, что идеи действительно меняют мир. 

  •  Мировой опыт от обладателей Каннских львов и лидеров международного креативного сообщества 

Директор по коммуникационному планированию MediaCom Israel Gilad Kat, официальный представитель Каннских Львов в Румынии Teodora Migdalovicii, директор по стратегии, PHD Global Business Shona Read, управляющий партнер по стратегии OMD EMEA Tim Denyer, главный креативный директор Publicis Spain Eduardo Marques, cоветник и член правления Pi School Jamshid Alamuti и другие представители международных компаний поднимут темы, которые коснутся как креативной составляющей, так и глобальных вопросов стратегического планирования и устойчивого развития.

  • Контент вне границ  

Яркие примеры результативности подходов к созданию контента в нескольких секциях:

  • каноны копирайтинга и управления вниманием от автора бестселлера "Пиши, сокращай" и создателя сервиса по улучшению текста "Главред" Максима Ильяхова;
  • нашумевший кейс "Почитай старших" от компании "Билайн", "Яндекс" и агентства Contrapunto;
  • правила воплощения идей от музыкального агентства Fancy State, композитора, музыканта и продюсера Антона Беляева,  представителей кастинг-сервиса hey!producer и RA Voskhod.

 

  • Противостояние каналов коммуникации

TikTok & Netflix, TV и Digital, VR и AR в OOH, радио и многое другое через призму креатива в нескольких панелях с участием спикеров Divico, TiKTok, телеканала "Пятница", телеканала ТВ-3, ТНТ Premier-Studios, Яндекс.Эфира, видеосервиса Start, Европейской медиагруппы, Russ Outdoor, AliExpress Russia, Mail.ru, TOUS Russia.

  • Instagram - новая реальность 

Creative Agency Partner CEE Facebook Adam Nowakowski и креативный стратег Facebook в Польше Роберт Ольшевски проведут воркшоп по использованию всех возможностей Instagram и приоткроют закулисье компании, рассказав о том, как вовлекать аудиторию с помощью креатива на данной платформе.

  • Universal University Hall - остров креативного образования на Red Apple 

Екатерина Черкес-заде - директор первого в России университета креативных индустрий Universal University, объединяющего семь школ, и ведущие преподаватели университета поделятся с аудиторией главными инсайтами и подтолкнут ее к раскрытию креативного потенциала. 

  • Influence в творческой среде 

Представители Zebra Hero, Сomtube.me, Digital Milestone, Blogger Base и Global Star Russia в своих секциях расскажут об алгоритмах успешных кампаний, факапах при работе с инфлюенсерами и контенте, способном  разрушить любые стереотипы.

Гостями Red Apple станут:

-комик, музыкант, режиссёр, сценарист и актёр Сергей Мезенцев;

-актриса, создатель и ведущая YouTube-шоу "Бар в большом городе" Ирина Чеснокова;

-актриса и звезда сериала "Молодежка" Анна Михайловская;

-блогер Илья Шабельников (Сатир).

  • Тренды и их развитие 

Media Direction Group и e:mg c профессионалами индустрии моды, киберспорта и социально-возрастной классификации аудитории обозначат важность развития данных течений. 

В секциях примут участие:

-Fashion-компания Real Profit Group, международная выставка моды CPM - Collection Premiere Moscow (компания Messe Dusseldorf Moscow) и Lamoda Group 

-ESforse Holding и Virtus.pro

-Сбербанк, агентство BrandScience, проект (Лазарева), агентство возрастных моделей Oldushka 

  • Дизайн и смыслы 

Red Apple расскажет о вдохновении, тенденциях и взглядах на креатив от лица директора телеканала 2х2 Дениса Всесвятского, бренд-дизайн директора RA Voskhod Владислава Деревянных, креативного директора BBDO Branding Александра Загорского, креативного директора KidZania Moscow Родиона Арсеньева, а также поможет углубиться в фестивальные креативы и инсайты жюрения вместе с экспертами фестивалей международного уровня - в том числе ADCE.

ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ

Каждый из дней завершится церемониями награждения победителей конкурсных направлений фестиваля:

  • 12 декабря пройдет вручение наград по направлениям MEDIA и MARKETING
  • 13 декабря будут подведены итоги в направлении CREATIVE

Полная версия программы на 12-13 декабря: https://festival.ru/program/programma-day-by-day/ 

Ключевые партнеры: Instagram (Генеральный social media партнер), Sostav (Генеральный информационный партнер), Европейская медиагруппа (Генеральный радио партнер), Mail.ru (Digital партнер), Мир 24 (Информационный партнер), Rambler Group (Медиа партнер)

Информационные партнеры: Independent Media, Roden Media, MediaJobs, ТАСС


При поддержке: АКАР, IAB Russia, РАМУ, ADPASS, АБКР, АКМА, ГИПП, АКМР, REPA

Возрастная категория 16+

Реклама на ТАСС
Сбербанк участвует в финансировании строительства ветропарка в Ростовской области
Мощность ветропарка составит 100 МВт
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС