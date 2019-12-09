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Международные эксперты обсудят бизнес-образование на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Мероприятие пройдет 15-16 января
Старший вице-президент AACSB International Тимоти Мескон Пресс-служба РАНХиГС
Описание
Старший вице-президент AACSB International Тимоти Мескон
© Пресс-служба РАНХиГС

МОСКВА, 9 декабря. Бизнес- и управленческое образование – это один из залогов успеха в современном мире. Именно поэтому новые тренды его развития станут объектом обсуждения международных экспертов на XI Гайдаровском форуме, который состоится в РАНХиГС 15-16 января 2020 года. В обсуждении обозначенной темы примут участие руководители двух ведущих аккредитующих ассоциаций бизнес-школ мира, входящих в так называемую Ассоциацию "Тройной короны" (AACSB International, АМВА International, EFMD) – Тимоти Мескон и Эндрю Мейн Уилсон. На форуме впервые выступит директор IAE de Paris - Sorbonne Business School профессор Эрик Ламарк.

Тимоти Мескон (Timothy Mescon) – старший вице-президент AACSB International, отвечающий за Европу, Ближний Восток и Африку, член Международного консультационного совета РАНХиГС. Ассоциация AACSB International – старейшая аккредитующая ассоциация мира, отметившая в этом году 102 года. Аккредитация AACSB International считается самой сложной и самой престижной в мире и является подтверждением, что получившая ее бизнес-школа является школой мирового уровня качества. В России сегодня эту аккредитацию получила только одна бизнес-школа – ИБДА РАНХиГС. Мескон является почетным профессором Государственного университета Колумбус (Columbus State University), в котором он работал в 2008-2014 годах. До этого в течение 18 лет занимал пост декана бизнес-колледжа Майкла Дж. Колеса в государственном университете Кеннесо (Kennesaw State University). Кроме того, работал в университетах Аризоны (Arizona State University) и Майами (University of Miami). Тимоти Мескон является автором более 200 статей и тематических исследований, а также соавтор четырех книг. Победитель Президентской премии волонтерской службы от Совета Президента США по службе и гражданскому участию и обладатель Национальной награды от Администрации малого бизнеса США.

Эндрю Мейн Уилсон (Andrew Main Wilson) – исполнительный директор АМВА International & BGA, член Международного консультационного совета РАНХиГС. АМВА International считается ведущей международной аккредитующей ассоциацией по программам МВА и другим программам магистерского уровня. В России ею аккредитованы программы МВА 12-ти бизнес-школ и факультетов, из которых пять входят в состав РАНХиГС. До прихода в AMBA International Уилсон был главным операционным директором всемирно известного британского Института независимых директоров (Institute of Directors, IoD) – одной из самых уважаемых в мире организаций бизнеса для директоров компаний, старших руководителей предприятий и предпринимателей. Ранее он также был директором по маркетингу и коммерческим директором туристической компании Thomas Cook, и директором по продажам и маркетингу Citibank Diners Club. Эндрю Мейн Уилсон является известным исследователем проблемы формирования лидеров мирового уровня. Как интервьюер и ведущий, он взял интервью у более чем 100 самых влиятельных мировых лидеров, включая Билла Гейтса, Маргарет Тэтчер, архиепископа Десмонда Туту, Джека Уэлча и Ричарда Брэнсона.

Эрик Ламарк (Eric Lamarque) – профессор, директор бизнес-школы IAE de Paris - Sorbonne Business School Сорбоннского университета Париж 1. Он – автор пяти книг, многочисленных статей и публикаций по банковскому и финансовому менеджменту, вопросам корпоративного управления. Имеет богатый опыт практической работы в сфере банковского бизнеса, консультирования банковских и финансовых учреждений во Франции, Северной Америке и Африке по проектам трансформации и интеграции после слияния. Эрик Ламарк является членом правления кооперативного регионального банка с 2,8 тыс. сотрудниками и общим балансом €25 млрд. Профессор Ламарк на протяжении ряда лет возглавляет Ассоциацию бизнес-школ публичных университетов Франции, которая подписала в октябре 2019 года соглашение с Российской ассоциацией бизнес-образования (РАБО), направленное на интенсификацию сотрудничества между университетскими школами бизнеса России и Франции.

Возрастная категория 16+

Генеральные партнеры Гайдаровского форума – ПАО "Газпром", АО "Газпромбанк". Стратегические партнеры – Coca-Cola, Mastercard, ОАО "РЖД", группа компаний "Фармстандарт", Johnson & Johnson, группа компаний "АКИГ", компания EF Education First. Партнеры – EY, компания Huawei, АО "РВК", АО "Российский сельскохозяйственный банк".

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД "Коммерсантъ", "Интерфакс", РИА "ФедералПресс". Главные инфопартнеры – News.ru, "Профиль", журнал "Инвест-Форсайт". Международные партнеры – RT, Cision, Sputnik. Информационные партнеры – медиапроект "Сноб", АЭИ "ПРАЙМ", "Российская газета", RNS, "Парламентская газета", "Полит.ру", радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "ПРО бизнес", журнал "Стратегия", портал "Эконс", информационно-аналитическое агентство FINAM.RU, газета "Экономика и жизнь", журнал "Государственная служба".

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Аккредитация СМИ

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