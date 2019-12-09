{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Сочинский диалог" провел в Москве презентацию детский книги Карин Кнайсль "Принц Евгений"

В планах Карин Кнайсль выпустить еще две исторические книги для детей.

МОСКВА, 9 декабря. Российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог" 9 декабря 2019 года провел в Москве презентацию детской книги "Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию". Автор книги — Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии. Презентация была организована координационным комитетом российско-австрийским форумом общественности "Сочинский диалог", у истоков которого в 2018 году стояла г-жа Кнайсль.

С приветственным словом выступили Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, и помощник президента Российской Федерации, сопредседатель Форума с российской стороны Андрей Фурсенко. В числе почетных гостей презентации были Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Российской Федерации Йоханнес Айгнер, сотрудники посольства Австрии в Москве и другие государственные, общественные, научные и культурные деятели.

Книга Карин Кнайсль "Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию" посвящена жизни принца Евгения Савойского, ставшего в начале XVIII века великим полководцем, одним из самых выдающихся стратегов Европы. Книга была издана на языке оригинала в 2014 году издательством Belvedere в Вене, Австрия, ее авторизованное русское издание осуществлено при финансовой поддержке "Сочинского диалога".

"Идея книги пришла от генерального директора Австрийской галереи Бельведер, Агнес Хусслайн-Арко, - рассказывает г-жа Кнайсль. - Она искренне желала лучше познакомить детей, в том числе юных посетителей галереи, с впечатляющей и многогранной личностью принца Евгения - и искала автора для воплощения свое идеи. Госпожа Хусслайн-Арко заразила меня своим энтузиазмом, и я тут же сделала первые наброски книги. Я хотела, чтобы принц Евгений стал примером для подражания современной молодежи и рассказать его биографию подрастающему поколению, ведь в сегодняшнем мире нам не хватает героев, и кумирами детей становятся в основном звезды Youtube. Принц Евгений был удивительной личностью, человеком, который был не только мудрым воином, но и мужественным слугой своей страны, который шел к успеху, несмотря ни на что".

В планах Карин Кнайсль выпустить еще две исторические книги для детей. "Я хочу написать книгу о Марии-Терезии, управлявшей Австрией с 1740 по 1780 год и о Клеменсе фон Меттернихе, который руководил переустройством Европы после Наполеоновских войн. Они оба были истинно разумными и талантливыми людьми, которые понимали политику и человеческую природу гораздо лучше, чем многие их современники", - говорит г-жа Кнайсль.

"Я люблю дух и атмосферу библиотек, я работаю среди книг, - рассказывает Карин Кнайсль. - Над каждой написанной книгой я размышляла месяцами, а иногда и годами. Моя главная амбиция – писать книги, которые будут полезны через пять или пятнадцать лет".

О Карин Кнайсль

Карин Кнайсль - доктор философии по международному праву, владеет английским, немецким, французским, арабским, испанским, венгерским, итальянским языками и ивритом. В 1989–1998 годы она находилась на австрийской дипломатической службе, с 1999 года является независимым исследователем и преподавателем, в 2017–2019 годы, занимала должность министра иностранных дел Австрии.

Г-жа Кнайсль регулярно читает лекции в Университете Святого Иосифа в Бейруте (Ливан), в Европейской школе бизнеса в Гессене (Германия), Дипломатической академии в Вене и других учебных заведениях. Она является автором многочисленных книг о Ближнем Востоке и занимает различные должности в некоммерческих организациях.

О "Сочинском диалоге"

Форум "Сочинский диалог" - это площадка для установления и развития прямых контактов между представителями гражданского общества России и Австрии.

"Сочинский диалог" создан 12 марта 2018 году, заявление о его создании подписано главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Австрии Карин Кнайсль. В июне 2018 году президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен договорились содействовать реализации планов и идей форума "Сочинский диалог". Сопредседателями "Сочинского диалога" являются президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Eurochambres и президент Палаты экономики Австрии в 2000–2018 годов Кристоф Ляйтль и помощник президента Российской Федерации, министр образования и науки Российской Федерации в 2004–2012 годов Андрей Фурсенко.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Чечне подвели итоги Чемпионата России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта
Особенностью Чемпионата стало участие инклюзивных команд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС