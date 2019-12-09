"Сочинский диалог" провел в Москве презентацию детский книги Карин Кнайсль "Принц Евгений"

МОСКВА, 9 декабря. Российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог" 9 декабря 2019 года провел в Москве презентацию детской книги "Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию". Автор книги — Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии. Презентация была организована координационным комитетом российско-австрийским форумом общественности "Сочинский диалог", у истоков которого в 2018 году стояла г-жа Кнайсль.

С приветственным словом выступили Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, и помощник президента Российской Федерации, сопредседатель Форума с российской стороны Андрей Фурсенко. В числе почетных гостей презентации были Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Российской Федерации Йоханнес Айгнер, сотрудники посольства Австрии в Москве и другие государственные, общественные, научные и культурные деятели.

Книга Карин Кнайсль "Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию" посвящена жизни принца Евгения Савойского, ставшего в начале XVIII века великим полководцем, одним из самых выдающихся стратегов Европы. Книга была издана на языке оригинала в 2014 году издательством Belvedere в Вене, Австрия, ее авторизованное русское издание осуществлено при финансовой поддержке "Сочинского диалога".

"Идея книги пришла от генерального директора Австрийской галереи Бельведер, Агнес Хусслайн-Арко, - рассказывает г-жа Кнайсль. - Она искренне желала лучше познакомить детей, в том числе юных посетителей галереи, с впечатляющей и многогранной личностью принца Евгения - и искала автора для воплощения свое идеи. Госпожа Хусслайн-Арко заразила меня своим энтузиазмом, и я тут же сделала первые наброски книги. Я хотела, чтобы принц Евгений стал примером для подражания современной молодежи и рассказать его биографию подрастающему поколению, ведь в сегодняшнем мире нам не хватает героев, и кумирами детей становятся в основном звезды Youtube. Принц Евгений был удивительной личностью, человеком, который был не только мудрым воином, но и мужественным слугой своей страны, который шел к успеху, несмотря ни на что".

В планах Карин Кнайсль выпустить еще две исторические книги для детей. "Я хочу написать книгу о Марии-Терезии, управлявшей Австрией с 1740 по 1780 год и о Клеменсе фон Меттернихе, который руководил переустройством Европы после Наполеоновских войн. Они оба были истинно разумными и талантливыми людьми, которые понимали политику и человеческую природу гораздо лучше, чем многие их современники", - говорит г-жа Кнайсль.

"Я люблю дух и атмосферу библиотек, я работаю среди книг, - рассказывает Карин Кнайсль. - Над каждой написанной книгой я размышляла месяцами, а иногда и годами. Моя главная амбиция – писать книги, которые будут полезны через пять или пятнадцать лет".

О Карин Кнайсль

Карин Кнайсль - доктор философии по международному праву, владеет английским, немецким, французским, арабским, испанским, венгерским, итальянским языками и ивритом. В 1989–1998 годы она находилась на австрийской дипломатической службе, с 1999 года является независимым исследователем и преподавателем, в 2017–2019 годы, занимала должность министра иностранных дел Австрии.

Г-жа Кнайсль регулярно читает лекции в Университете Святого Иосифа в Бейруте (Ливан), в Европейской школе бизнеса в Гессене (Германия), Дипломатической академии в Вене и других учебных заведениях. Она является автором многочисленных книг о Ближнем Востоке и занимает различные должности в некоммерческих организациях.

О "Сочинском диалоге"

Форум "Сочинский диалог" - это площадка для установления и развития прямых контактов между представителями гражданского общества России и Австрии.

"Сочинский диалог" создан 12 марта 2018 году, заявление о его создании подписано главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Австрии Карин Кнайсль. В июне 2018 году президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен договорились содействовать реализации планов и идей форума "Сочинский диалог". Сопредседателями "Сочинского диалога" являются президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Eurochambres и президент Палаты экономики Австрии в 2000–2018 годов Кристоф Ляйтль и помощник президента Российской Федерации, министр образования и науки Российской Федерации в 2004–2012 годов Андрей Фурсенко.