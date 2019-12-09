В Чечне подвели итоги Чемпионата России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта

Грозный, 9 декабря 2019 г. Первый на Северном Кавказе Чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта завершился в крупнейшем в Европе аэродинамическом комплексе Goodsky, который находится на базе Российского университета спецназа в Чеченской Республике. В течение четырех дней более 150 спортсменов боролись в воздухе за право представлять Россию в 2020 году на Чемпионате Европы и Кубке Мира в Бельгии.

Мастерство участников оценивала профессиональная судейская бригада из 20 человек, в том числе представители Международной Федерации Авиационного спорта (FAI) из Германии, Австралии, Чехии и Израиля. Особенностью Чемпионата стало также участие инклюзивных команд, которые впервые в России наравне с другими спортсменами боролись за победу. Соревнования транслировались в прямом эфире и охватили около 2 миллионов пользователей.

"Для того, чтобы все понимали масштаб мероприятия, который у нас прошел, хотел бы привести несколько фактов. Мощные электродвигатели нашей трубы за время Чемпионата потребили 32 тысячи киловатт часов электроэнергии, ее хватило бы, чтобы автомобиль Tesla 5 раз проехал вокруг земного шара. За дни Чемпионата спортсмены провисели в воздухе 40 часов. Мы даже поставили рекорд – в соревнованиях приняли участие 56 команд. Такого большого количества еще никогда не было на российских Чемпионатах по аэротрубным дисциплинам", - отметил на церемонии закрытия соревнований куратор Российского университета спецназа Даниил Мартынов.

По итогам четырехдневного аэротрубного марафона первое место в дисциплине "фристайл", совмещающем в себе элементы художественной гимнастики, балета и танцев, занял Разомазов Михаил из Москвы, среди юниоров в этой же дисциплине золотую медаль забрала Маркина Варвара. В самой зрелищной дисциплине "Динамика – 2" победила команда "Team spirit" из Москвы. В "Вертикальной акробатике- 4" первую ступень пьедестала заняла команда "Vertical flystation". В дисциплине "Групповая акробатика – 4" лучшими судьи признали команды "ИФС-Москва" среди мужчин и "Bubbles" среди женщин.

Торжественная церемония награждения призеров и победителей Чемпионата прошла с участием представителей региональных властей. Телеграмму участникам соревнований направил и Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Он отметил высокий уровень организации мероприятия и подготовки спортсменов.

"Развитие спорта является одним из ключевых направлений курса Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Ежегодно у нас проводятся крупные состязания всероссийского и мирового масштаба. Это большая честь для Республики - принимать гостей и спортсменов из разных уголков страны и мира", - зачитал телеграмму Главы республики Председатель Парламента Магомед Даудов.

Завершился Чемпионат концертной программой с элементами национальной культуры и зрелищных полетов. Настоящим подарком для гостей и участников соревнований стало яркое выступление Чемпиона Европы и Мира, хореографа шоу Пираты Карибского моря в Шанхае и персонального инструктора Тома Круза для фильма "Миссия невыполнима 6" Томса Ивенса. Вслед за ним свой мастерство в аэротрубе показала и юная воспитанница шеф-инструктора Goodsky, член сборной Чеченской Республики Эвелина Калугина.

Напомним, Чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта прошел с 3 по 8 декабря в Гудермесе, в крупнейшем в России и Европе аэродинамическом комплексе Goodsky, который включает в себя аэротрубу диаметром полетной камеры 5 метров и высотой 11 метров, зрительный зал вместимостью более 250 человек, 4 комнаты разбора полетов, ресторан, магазин экипировки и гостиницу. Одновременно тоннель комплекса может принять 22 человека.

Возрастная категория 0+.

Партнеры мероприятия: Федерация парашютного спорта России, Фонд им. Ахмата Кадырова, АО "Курорты Северного Кавказа", Фонд "Посети Кавказ", АО "Рамэк-ВС", Фонд развития регионов "+ 7", ООО "ВнешТрейдСервис ЛТД" – официальный дистрибьютер оборудования и экипировки ведущих мировых брендов, Mail.ru, Alina&K.

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