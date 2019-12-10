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В Москве обсудили привлечение инвестиций в регионы

Одним из успешных примеров привлечения инвесторов в регион стала Интегрированная региональная информационная система "Инвестиционное развитие территории Ленинградской области"
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© Росконгресс

Москва, 10 декабря /Росконгресс/. В Москве при организационной поддержке Фонда Росконгресс состоялось заседание Экспертной группы регионов. Участники встречи собрались, чтобы обсудить истории успеха и наиболее эффективные стратегии привлечения инвестиций в субъекты Российской Федерации.

Заседания глав представительств субъектов Российской Федерации проходят на регулярной основе. Встречи посвящены вопросам федеральной и региональной повестки, тиражированию наиболее эффективных практик в рамках реализации национальных проектов.

Гостей приветствовал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев: "Заседание Экспертной группы регионов – инициатива, которая позволяет сообща решить наиболее насущные проблемы на местах. Во время прошлых встреч мы рассмотрели такие вопросы, как механизмы развития регионального экспорта, технологии поддержки малого и среднего предпринимательства, методы повышения производительности труда, сегодня говорим о привлечении инвестиций. Каждую историю успеха эксперты не только обсуждают, но и адаптируют под специфику конкретного региона".

В заседании Экспертной группы "Привлечение инвестиций в регионы: лучшие региональные практики" приняли участие: заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев, заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

О роли торговых представительств в процессе поиска инвесторов в регионы рассказал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.

"В настоящее время насчитывается 57 торговых представительств России за рубежом, мы работаем над расширением перечня стран. В первую очередь речь идет о странах Африки и Латинской Америки. Уже принято решение об открытии торгпредства в Саудовской Аравии. В последнее время деятельность торговых представительств все больше ориентирована на субъекты Российской Федерации. Есть целый ряд плюсов, которые такое сотрудничество может дать регионам. Торговые представительства предоставляют объективную информацию о состоянии рынка страны-инвестора. Они позволяют наладить контакты с ключевыми институтами: банками, частными инвесторами, а также предоставляют готовые модели работы с партнерами", – отметил Алексей Груздев.

Одним из успешных примеров привлечения инвесторов в регион стала Интегрированная региональная информационная система "Инвестиционное развитие территории Ленинградской области". Она представляет собой интерактивную карту, наглядно демонстрирующую инвестиционные преимущества и возможности. Проект создан с целью повышения инвестиционной привлекательности Ленинградской области и обеспечения доступа международного сообщества, органов государственной власти, организаций и граждан к полной и актуальной информации о комплексном развитии территории.

"Изначально в работе с инвесторами мы делали ставку не на доступность губернатора по мобильному телефону, а на технологии. Еще шесть лет назад мы запустили информационную систему ИРИС, в которой любой инвестор может подобрать участок для размещения производства через приложение со смартфона. Сегодня у нас есть задача – снять проблемы с выдачей градостроительных планов бизнесу. Недавно мы создали Фонд пространственных данных и сейчас приступаем к проекту создания точной геоподосновы, чтобы уже на нее накладывать все остальные геоинформационные системы. В течение следующих двух лет мы полностью оцифруем всю область и сможем в автоматическом режиме выдавать градостроительный план земельного участка", – поделился опытом заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

В заседании приняли участие представители 25 регионов: Республики Алтай, Ингушетия, Карелия, Татарстан; Архангельская, Белгородская, Брянская, Ленинградская, Курская области; Ямало-Ненецкий автономный округ и другие субъекты Российской Федерации.

По итогам встречи руководителям федеральных органов исполнительной власти, главам регионов и другим заинтересованным организациям будут направлены аналитические материалы, содержащие актуальные бизнес-стратегии.

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