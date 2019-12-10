Новый сварочный робот запустили на "Уральских локомотивах"

ТАСС, 10 декабря. На заводе "Уральские локомотивы" запустили в эксплуатацию новый роботизированный сварочный комплекс компании IGM (Австрия), на котором будет производиться сварка корпусов подшипников для электровозов 2ЭС6 "Синара". Новейшее оборудование позволит повысить качество сварных соединений, тем самым увеличив эксплуатационную надежность и безопасность производимого подвижного состава, сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.

"Роботизация сварки корпусов подшипников для локомотивов "Синара" – еще один шаг к цифровому производству. Парк технологического оборудования предприятия постоянно пополняется. В рамках инвестиционной программы ежегодно выделяются средства на приобретение высокотехнологичного, в том числе, роботизированного оборудования, которое повышает производительность труда и улучшает качество нашей продукции", – отметил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи.

На новом комплексе впервые на предприятии применено инновационное решение по использованию Twin-горелки, когда при сварке дугой две проволоки подключены к одному сварочному источнику. В этом случае скорость наплавки значительно выше традиционной сварки одиночной проволокой, а значит, лучше качество итогового шва. Другое преимущество нового робота – его высокая производительность. Объем работ, который он выполняет, сопоставим с нагрузкой пяти сварочных полуавтоматов.

Сегодня на предприятии уже успешно применяются три аналогичных сварочных комплекса, производящие сварку рам тележек для электропоездов "Ласточка". Благодаря тому, что роботы имеют 11 степеней свободы, все сварные швы выполняются в самом оптимальном – нижнем положении, что обеспечивает дополнительные гарантии надежности сварного соединения.

Специально для работы на современном оборудовании семь сотрудников завода прошли профессиональную переподготовку в учебном центре IGM в Австрии. В состав учебной группы вошли инженеры-технологи по разработке программ на станках с программным управлением (ЧПУ), электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах производства рам тележек, инженер-электромеханик, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики с ЧПУ. Программа обучения специалистов состояла из базового и углубленного курса по программированию, электрике и механике, необходимых для эксплуатации комплекса.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.