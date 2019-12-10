В Сургутском районе прошел первый в Югре фестиваль силовых видов спорта "Наследие Ермака"

ТАСС, 10 декабря. Самые именитые спортсмены Сургутского района, Югры, Европы и мира мерялись силой в спорткомплексе "Атлант" в поселке Солнечном на первом в Югре фестивале силовых видов спорта "Наследие Ермака". Как рассказали в отделе информполитики и аналитической работы Управления администрации Сургутского района, мастер-классы по пауэрлифтингу, кроссфиту, бодибилдингу, армрестлингу, гиревому спорту и силовому экстриму прошли с участием ведущих спортсменов России. С участниками встретились мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, чемпион мира 2019 года Сергей Машенцов, заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу, призер Чемпионата мира 2019 года Евгений Васюков и мастер спорта международного класса по гиревому спорту Евгений Глущенко.

Маленькие и взрослые спортсмены общались с чемпионами, интересовало их буквально все, что касается режима и тренировок, но лучшим был признан вопрос о стимуле в занятиях спортом.

О стимуле сказал и звездный ведущий - 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев. В апреле он приезжал в Сургутский района на церемонию награждения "Спортивная элита" и тогда же обещал, что обязательно вернется в ноябре и выступит на фестивале силовых видов спорта. "Буквально пару дней назад я выступал в зале на 10 тыс. человек. Но маленькие города и селения мне важнее и интересней. Потому что туда люди приехали на шоу. А вы – чтобы получить стимул заниматься спортом! Занимайтесь спортом и веруйте в Бога, как говорит мой напарник Александр Емельяненко", – обратился Кокляев к участникам фестиваля.

О соревнованиях

Соревнования начались с эстафеты гиревиков. Этот вид спорта представляли звездные спортсмены - Александр Донских, Артем Баранов и Александр Барков.

"Центральным событием вечера были соревнования между сборной Сургутского района и Сибири по гиревому спорту. Ребята толкали две гири, каждая весом по 32 кг. На время - по три минуты на каждого. Болели так, что сорвал себе голос. Спорт - это азарт! В итоге спортивная удача была немного больше на стороне соперников наших ребят - сборной Сибири. Они выиграли с перевесом в пять повторений. За три минуты каждый спортсмен поднял вес в 3,1 тонны!", - написал в своем аккаунте в Facebook глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Не менее впечатляющей стала дуэль в кроссфите. "Хрупкая девушка Кристина, которая весит 54 кг, поднимала штангу весом 85 кг. Не только взрослые, но и пятилетние болельщики кричали: "Кристина, давай!". Мужчина по имени Алибек, при весе 80 кг поднимал 150 кг штангу. Михаил Кокляев похвалил его технику", - рассказали в отделе.

Организация турнира

Как организовывают подобные мероприятия в муниципалитете, рассказала начальник отдела физической культуры, спорта и туризма управления культуры, туризма и спорта администрации района Лариса Касаджик. По ее словам, в прошлом году крупные спортивные мероприятия посвящались только одному виду спорта, в этом году по инициативе Андрея Трубецкого их стали объединять, чтобы зрителям и участникам было интереснее. "Таким образом, мы популяризируем сразу несколько видов спорта. Отличия именно районных спортивных мероприятий в том, что мы, во-первых, постоянно меняем формат и стремимся к нестандартной подаче, во-вторых, передаем организацию соревнований некоммерческим структурам" – приводят ее слова организаторы.

В этом году в районе состоялось уже восемь подобных фестивалей. "В Лянторе, одновременно с "Наследием Ермака", проходит фестиваль по бильярду "Свободная пирамида". А 20 декабря ожидается фестиваль смешанных единоборств. НКО получают субсидии на организацию подобных массовых мероприятий в размере 250 тыс. рублей, 500 тыс. или 750 тыс. Сегодняшний фестиваль "Наследие Ермака" проводит некоммерческая организация "Центр развития спорта "Олимп". Из бюджета администрации муниципалитета на организацию мероприятия было выделено 750 тыс. рублей", - рассказала Касаджик.

"Говорил, говорю и буду говорить всем - занимайтесь спортом! Особенно молодежь. Неважно каким. И берегите себя", - резюмировал глава района Андрей Трубецкой.