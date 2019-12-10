{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 120 заявок было подано для участия в премии лучших отельеров "Уральская звезда"

Победителей определят в 10 номинациях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Более 120 заявок было подано для участия в премии лучших отельеров Свердловской области "Уральская звезда". Это меропряитие проходит в регионе в пятый раз, сообщил во вторник первый заместитель губернатора области Алексей Орлов.

"Уральская звезда" стала одним из брендов нашего региона. Это узнаваемый конкурс, в нем престижно участвовать. Сто двадцать пять заявок от коллективных средств размещения было подано. Мы премию проводим в пятый раз", - сказал он.

По его словам, премия задумывалась, чтобы стимулировать развитие коллективных средств размещения. "Свердловская область находится в топе по количеству коллективных средств размещения. У нас таковых 537, 1,3 млн человек приняли в 2019 году, у нас растут поездки в регионе по деловым целям. Десять номинации, по которым отельеры будут оцениваться", - отметил он.

Как добавил вице-президент федерации отельеров и рестораторов Вадим Прасов, уральские владельцы гостиниц часто ездят на разные федеральные мероприятия в сфере гостиничного бизнеса, туризма. Это, по его мнению, отражает их желание профессионального роста.

Ранее директор Центра развития туризма региона Эльмира Туканова рассказывала, что с 2019 года организаторы планируют вручать лидеру рейтинга - самому лучшему отелю или хостелу - переходящий приз в виде кубка из фарфора. Развитию сети гостеприимства в регионе, как отмечала министр министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, уделяется большое внимание. Планируется, что в ближайшие несколько лет в Екатеринбурге запустится второй отель Hayat, будет построен еще один отель в партнерстве с крупной международной компанией, а также гостиница рядом с международным выставочным центром "Экспо".

Реклама на ТАСС
Регата "Кубок Кезеной-Ам" получила премию в области развития общественных связей RuPoR
Всего на соискание премии в области развития общественных связей было заявлено 89 проектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС