Более 120 заявок было подано для участия в премии лучших отельеров "Уральская звезда"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Более 120 заявок было подано для участия в премии лучших отельеров Свердловской области "Уральская звезда". Это меропряитие проходит в регионе в пятый раз, сообщил во вторник первый заместитель губернатора области Алексей Орлов.

"Уральская звезда" стала одним из брендов нашего региона. Это узнаваемый конкурс, в нем престижно участвовать. Сто двадцать пять заявок от коллективных средств размещения было подано. Мы премию проводим в пятый раз", - сказал он.

По его словам, премия задумывалась, чтобы стимулировать развитие коллективных средств размещения. "Свердловская область находится в топе по количеству коллективных средств размещения. У нас таковых 537, 1,3 млн человек приняли в 2019 году, у нас растут поездки в регионе по деловым целям. Десять номинации, по которым отельеры будут оцениваться", - отметил он.

Как добавил вице-президент федерации отельеров и рестораторов Вадим Прасов, уральские владельцы гостиниц часто ездят на разные федеральные мероприятия в сфере гостиничного бизнеса, туризма. Это, по его мнению, отражает их желание профессионального роста.

Ранее директор Центра развития туризма региона Эльмира Туканова рассказывала, что с 2019 года организаторы планируют вручать лидеру рейтинга - самому лучшему отелю или хостелу - переходящий приз в виде кубка из фарфора. Развитию сети гостеприимства в регионе, как отмечала министр министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, уделяется большое внимание. Планируется, что в ближайшие несколько лет в Екатеринбурге запустится второй отель Hayat, будет построен еще один отель в партнерстве с крупной международной компанией, а также гостиница рядом с международным выставочным центром "Экспо".