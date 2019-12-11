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В Пермском крае открыто движение по новой автодороге "Обход поселка Куеда"

Построенная в рамках нацпроекта трасса связывает Пермский край с Республикой Башкортостан и выводит транспортный поток в Оренбуржье и к границе с Казахстаном
Описание
© Министерство транспорта Пермского края

ТАСС, 11 декабря. В Пермском крае открыто движение по новой автодороге "Обход поселка Куеда", сообщают в краевом министерстве транспорта.

"Обход Куеды связывает Пермский край с Республикой Башкортостан и выводит транспортный поток в Оренбуржье и к границе с Казахстаном. Кроме того, обеспечивает безопасность на пересечении в разных уровнях железнодорожной линии Казань - Екатеринбург Горьковской железной дороги", - сказано в сообщении министерства.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость строительства новых дорожных объектов, в частности обходов населенных пунктов. По словам главы региона, такие решения повышают безопасность дорожного движения и комфорт жителей населенных пунктов.

Подрядчик построил путепровод протяженностью 79 м на месте пересечения с железнодорожным полотном. Спланировал и укрепил откосы. Организовал отвод и сброс воды с проезжей части. Установил более 100 дорожных знаков и свыше 250 пластиковых сигнальных столбиков. Смонтировал более 2,5 км. барьерного ограждения, установил бортовой камень, нанес дорожную разметку. Были переустроены трубопроводы нефтяных и газовых компаний, линии связи и электропередач, железнодорожные коммуникации.

В районе поселка Куеда установлены два комплекса фотовидеофиксации и пункт автоматического весогабаритного контроля транспортных средств.

"Много лет велся разговор о строительстве этой, столь необходимой для юга края, автодороги. Благодаря нашим совместным действиям с Министерством транспорта удалось этот проект реализовать. Новая автодорога серьезно повлияет на укрепление экономических связей Прикамья с соседними регионами. Впечатления от автодороги прекрасные", - отметил депутат Законодательного Собрания Пермского края Олег Третьяков.

По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, эта дорога - оживление экономических процессов, она сокращает время в пути транзитного транспорта. "Не надо стоять на переезде по 30-40 минут. Это и улучшение экологии. Достаточно интенсивный поток транспорта идет в обход поселка. Это еще и безопасность дорожного движения, и снижение количества ДТП. Объект достаточно сложный: работы на путепроводе велись без остановки работы железнодорожного транспорта. Считаю, что подрядчики со своей задачей справились", - сказал он.

"Обход поселка Куеда" - это региональная автотрасса протяженностью 3,3 км с путепроводом над железной дорогой. Строительство обхода поселка Куеда велось в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", разработанного по указу президента РФ. Стоимость дорожного объекта оценивается в более чем 660 млн рублей. Объект начали строить летом 2018 года. Автор проекта ООО "БалтМостПроект", подрядчик - ООО "Мостоотряд №123".

В 2019 на развитие дорожной инфраструктуры в бюджете Пермского края году предусмотрено 16,1 млрд. рублей. Планируется построить и отремонтировать более 800 км автодорог.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.

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