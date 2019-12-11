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В рамках сессии ПМЭФ в Дохе пройдут панельная сессия и деловой обед

На сессии будут обсуждаться новые мотивации роста инновационной активности в России

Москва, 10 декабря /Росконгресс/ -- 14–15 декабря в г. Дохе (Катар) состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума – 2020. В форуме примут участие главы российских и катарских компаний, инвесторы, представители федеральных и региональных органов власти: генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) Никита Гусаков, Первый заместитель Генерального директора Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) Тагир Ситдеков, директор представительства ОАО Газпром в Катаре Дмитрий Соловьев и другие.

14 декабря состоится совместная панельная сессия ПМЭФ и Doha Forum "Развитие сектора высоких технологий в России: перспективы венчурных инвестиций". На сессии будут обсуждаться новые мотивации роста инновационной активности в России, такие как укрепление инфраструктуры, развитие стандартов качества инновационных компаний, увеличение объемов венчурного инвестирования и возможности сотрудничества России и Катара по этим направлениям.

В этот же день состоится церемония подписания соглашения о создании совместной рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов между Фондом Росконгресс и Катарским агентством поощрения инвестиций (IPAQ). Документ подпишут директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев и глава Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани.

После подписания пройдет пресс-конференция.

15 декабря состоится выездная сессия ПМЭФ "Россия – Катар: реализуя потенциал сотрудничества" в формате делового обеда. Участники сессии рассмотрят пути активизации двустороннего сотрудничества России и Катара в таких областях, как энергетика, экономика, инвестиции, торговые обмены и научные исследования, развитие партнерство в технологической сфере и в области организации чемпионата мира по футболу 2022 года. Одним из знаковых шагов в этом направлении станет участие Катара в качестве страны – гостя Петербургского международного экономического форума в 2020 году.

Возрастная категория 6+

Место проведения: Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel

Подробная информация о мероприятии

По вопросам аккредитации СМИ:

Елена Муханова

Фонд Росконгресс

Elena.mukhanova@roscongress.org

+7 (916) 803 3240

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