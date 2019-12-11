Заседание Совета национальных координаторов стран-участников ШОС состоялось в Пекине

Москва, 11 декабря 2019 г. 3-6 декабря 2019 года в Пекине под председательством России состоялось заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС.

В центре внимания на встрече находились вопросы содержательной подготовки предстоящего в июле 2020 года в Санкт-Петербурге саммита организации. Участники обсудили ряд текущих вопросов деятельности ШОС, в том числе наполнение Плана основных мероприятий ШОС на 2020 год и Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел.

Национальные координаторы рассмотрели итоги третьего специального мероприятия высокого уровня ООН-ШОС (Нью-Йорк, 19 ноября 2019 года) и заседания ведущих экспертов Инициативы "Парижский пакт" по предотвращению утечки химических веществ-прекурсоров (Шанхай, 26-28 ноября 2019 года).

Следующее заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС планируется провести в феврале 2020 года.

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