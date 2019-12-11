На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят европейские министры

Москва, 11 декабря 2019 г. 15-16 января 2020 гг. в РАНХиГС пройдет XI Гайдаровский форум "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". В рамках форума выступят министр инноваций и технологического развития Сербии - Ненад Попович, министр финансов Швеции (2006-2014 гг.) Андерс Борг и министр финансов Польши (1994-1997, 2002-2003) Гжегож В. Колодко.

Ненад Попович свою карьеру на государственной службе начал в 2005 г. в качестве главы Экономической группы по Косово-Метохии и заместителя председателя Координационного органа правительства Сербии по Прешево, Буяновац и Меджвеже. Был вице-спикером Национального собрания Республики Сербия с 2012 по 2014 гг.. Попович возглавлял парламентскую группу дружбы с Российской Федерацией. Автор восьми книг и более 120 научных работ. Ненад Попович награжден президентом Российской Федерации Орденом Дружбы за особый вклад в развитие экономических и социальных связей между Сербией и Россией.

Андерс Борг – министр финансов Швеции (2006-2014 гг.), член Консультативного комитета компании East Capitals. С 1991 по 1994 гг. он занимал различные должности в канцелярии премьер-министра. Возглавлял отдел экономического анализа в Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) (1999-2001), был главным экономистом в ABN Amro Bank в Стокгольме (1998-1999) и экономическим и политическим аналитиком в Transferator Alfred Berg (1995-1998). С 2002 по 2006 гг. Андерс Борг занимал должность главного экономиста и административного директора Умеренной партии, а в 2001-2002 гг. являлся советником по вопросам денежно-кредитной политики в Исполнительном совете Риксбанка (Шведского центрального банка). В 2011 г. Financial Times признал Андерса Борга лучшим министром финансов в ЕС.

Гжегож Витольд Колодко – министр финансов Польши (1994-1997, 2002-2003), профессор Университета Козьминского (Kozminski University, Польша), руководитель Исследовательского центра по проблемам трансформации, интеграции и глобализации (TIGER), иностранный член Российской Академии наук (РАН). В качестве вице-премьера и министра финансов Польши привел страну к вступлению в ОЭСР, а также внес большой вклад во вступление страны в ЕС. Создатель теории нового прагматизма – оригинальной неортодоксальной междисциплинарной концепции, предлагающей подходы к современным проблемам развития цивилизации и трансформации экономических систем. Автор и ответственный редактор 50 книг и порядка 500 статей, опубликованных на 25 языках. На русском языке опубликовано 9 книг и несколько десятков статей г-на Колодко.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Возрастная категория 16+

Генеральные партнеры Гайдаровского форума – ПАО "Газпром", АО "Газпромбанк". Стратегические партнеры – Coca-Cola, Mastercard, ОАО "РЖД", группа компаний "Фармстандарт", Johnson & Johnson, группа компаний "АКИГ", компания EF Education First. Партнеры – EY, компания Huawei, АО "РВК", АО "Российский сельскохозяйственный банк".

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – телеканал "Россия-24", ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД "Коммерсантъ", "Интерфакс", РИА "ФедералПресс". Главные инфопартнеры – News.ru, "Профиль", журнал "Инвест-Форсайт", Anews.com. Международные партнеры – RT, Cision, Sputnik. Информационные партнеры – медиапроект "Сноб", АЭИ "ПРАЙМ", "Российская газета", RNS, "Парламентская газета", "Полит.ру", радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "ПРО бизнес", журнал "Стратегия", портал "Эконс", информационно-аналитическое агентство FINAM.RU, газета "Экономика и жизнь", журнал "Государственная служба".

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