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Регулярная встреча "Investors Talks. Встреча с Италией 2020" прошла в Екатеринбурге

В отеле Хайятт Ридженси Екатеринбург под эгидой КРСУ собрались бизнесмены России и Италии – страны-партнера Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ 2020", подписано соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 11 декабря. Регулярная встреча "Investors Talks. Встреча с Италией 2020" ("Диалоги инвесторов") прошла в среду в Екатеринбурге. В отеле Хайятт Ридженси Екатеринбург под эгидой КРСУ собрались бизнесмены из Свердловской области и Италии – страны-партнера Международной промышленной выставки "Иннопром-2020".

Организаторы встречи сообщили, что в рамках подготовки к участию Республики Италия в качестве страны-партнера крупнейшей промышленной выставки России ключевой темой обсуждения стало уточнение конкретных направлений развития сотрудничества с Италией в торгово-экономической, производственной и инвестиционных сферах, а также практическим вопросам реализации в Свердловской области инвестиционных проектов с участием итальянского капитала.

Тон обсуждению задало подписание соглашения о сотрудничестве между АО "Корпорация развития Среднего Урала" и некоммерческим партнерством "Содействие и защита интересов итальянских предприятий "GIM-Unimpresa". В присутствии первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова и директора Московского представительства Агентства ИЧЕ/ отдела по развитию торгового обмена Посольства Италии в России, руководителя сети корпунктов ИЧЕ в РФ, Армении и Белоруссии Франческо Пенсабене документ подписали гендиректор КРСУ Максим Прачик и президент ассоциации "GIM-Unimpresa" Джорджио Каллегари.

О соглашении

По словам Алексея Орлова, соглашение будет способствовать привлечению к участию в ИННОПРОМе как можно большего числа итальянских предпринимателей. "Буквально недавно, 6 декабря, на встрече министров иностранных дел России и Италии, был подтвержден статус Италии как страны-партнера ИННОПРОМа. Проведена большая подготовительная работа. Летом в Екатеринбурге прошла выездная сессия Веронского экономического форума, в таком формате она проходила впервые в России. (…) Делегация Свердловской области в свою очередь участвовала в Веронском экономическом форуме, там уже начали обсуждать формат участия Италии в грядущем ИННОПРОМе", - рассказал журналистам Орлов.

Это уже не первое соглашение с итальянской стороной, отметил глава КРСУ Максим Прачик. "Его отличительной особенностью является то, что на полях ИННОПРОМа будет проведена обширная совместная деловая программа", - сказал он. В интервью ТАСС он добавил, что это соглашение прежде всего про сотрудничество в областях проникновения – торговле, инвестициях. "Прежде всего мы стремимся создавать условия для такого проникновения, для человеческого капитала взаимоотношений бизнеса. Здесь сегодня присутствуют две крупнейшие разноуровневые ассоциации Италии, и сегодняшнее мероприятие позволит им сделать первые рекогносцировочные шаги в нашем регионе, ближе познакомиться с нашим бизнес-сообществом, презентовать свои возможности", - добавил он ТАСС.  

По словам Франческо Пенсабене, для итальянского бизнеса Российская Федерация и особенно Свердловская область представляет особую важность прежде всего в сфере высоких технологий, и ИННОПРОМ даст дополнительную возможность итальянским компаниям представить себя. "Сотрудничество между Италией и Россией развивается по многим направлениям промышленности, но именно сектор высоких технологий является своего рода визитной карточкой итальянской экономической системы", - отметил он, добавив, что задачей участия Италии в этой выставке будет прежде всего развитие диалога между двумя крупными промышленными державами и крупнейшими мировыми культурами. "Технологии – это не только механические объекты и чистые технологии. Они основываются на интеллекте, истории, культуре страны", - сказал Франческо Пенсабене.

"Соглашение я подписал с большой радостью, потому что это не финальная точка наших отношений, а отправная точка наших долговременных взаимных контактов. Наша ассоциация GIM всегда находилась в тесном контакте с российскими предпринимателями. (…) Поэтому сегодняшнее соглашение даст возможность реализовать целый ряд проектов в рамках итальянского участия в выставке ИННОПРОМ 2020", - сказал Джорджио Каллегари.

Плацдарм для сотрудничества

По словам первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова, по итогам 2018 года Италия заняла 11-е место среди стран-торговых партнеров Свердловской области, оборот взаимной торговли увеличился на 14% к уровню 2017 года и составил около $300 млн. 

Максим Прачик уточнил ТАСС, что плацдармом для развития взаимных партнерских отношений между Свердловской областью и Италией станет прежде всего сложившийся уровень торговли. "Надо понимать, что помимо торговли важным является тот факт, что в нашем регионе были реализованы и реализуются проекты итальянских компаний. Товарооборот растет. Мы проанализировали динамику товарооборота с прежними странами-партнерами "Иннопрома", все показали значительный рост. Я думаю, так же будет и с Италией", - резюмировал гендиректор Корпорации развития Среднего Урала.

О "Диалогах инвесторов"

Формат встречи Investors Talks ("Диалоги инвесторов") – это открытое общение и обмен мнениями между представителями иностранных компаний, работающих в Свердловской области, органами власти и экспертами по самым актуальным вопросам ведения бизнеса в России и конкретно в регионе. Традиционно в обсуждении участвуют представители зарубежных компаний с иностранным капиталом. В Свердловской области работают свыше 400 представительств иностранных фирм, офисы "большой четверки" консалтинговых компаний, располагаются отели ведущих мировых сетей, а аэропорт "Кольцово" входит в десятку лучших аэропортов мира. Декабрьский Investors Talks позволяет узнать личные впечатления иностранцев о ведении бизнеса на Урале.

Нынешнюю встречу на площадке отеля "Хаятт Ридженси Екатеринбург" провела АО "Корпорация развития Среднего Урала" при поддержке правительства Свердловской области и Почетного консульства Итальянской Республики в Екатеринбурге.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

Об ИННОПРОМе

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

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