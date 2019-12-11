Гостей и участников "Иннопрома-2020" ждет обширная культурная программа

ТАСС, 11 декабря. Гостей и участников Международной промышленной выставки "Иннопром-2020", где страной-партнером выступает Италия, ждет обширная культурная программа. Об этом рассказал в среду журналистам на форуме "Investors Talks. Встреча с Италией 2020" первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

"Мы уже обсудили элементы культурной программы "Иннопрома". Опыт проведения этих выставок со странами-партнерами предполагает большую культурную программу. Мы договорились о том, что в течение недели в Екатеринбурге будет серьезно присутствовать итальянский дух. Это и кинофестиваль, и гастрономический фестиваль – настоящая итальянская кухня славится во всем мире, - и выступление итальянских артистов, в том числе на открытых площадках. Обширная культурная программа формируется с таким расчетом, чтобы наши гости могли показать итальянские традиции, а жители и гости Свердловской области могли полюбоваться, попробовать, поучаствовать", - сказал он.

"Технологии – это не только механические объекты и чистые технологии. Они основываются на интеллекте, истории, культуре страны", - добавил директор Московского представительства Агентства ИЧЕ/ отдела по развитию торгового обмена Посольства Италии в России, руководитель сети корпунктов ИЧЕ в РФ, Армении и Белоруссии Франческо Пенсабене.

О формате "Диалоги инвесторов"

Формат встречи Investors Talks ("Диалоги инвесторов") – это открытое общение и обмен мнениями между представителями иностранных компаний, работающих в Свердловской области, органами власти и экспертами по самым актуальным вопросам ведения бизнеса в России и конкретно в регионе. Традиционно в обсуждении участвуют представители зарубежных компаний с иностранным капиталом. Нынешний декабрьский Investors Talks, считают организаторы, позволит узнать личные впечатления итальянских предпринимателей о ведении бизнеса на Урале.

Нынешнюю встречу на площадке отеля "Хаятт Ридженси Екатеринбург" провело АО "Корпорация развития Среднего Урала" (КРСУ) при поддержке правительства Свердловской области и Почетного консульства Итальянской Республики в Екатеринбурге.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

Об Иннопроме

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

В 2020 году "Иннопром" пройдет с 7 по 10 июля, страной-партнером выступает Италия.